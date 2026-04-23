مدیر عامل فرودگاه امام خمینی ره در گفتوگو با ایلنا:
آغاز پروازهای مسافری فرودگاه امام (ره) از شنبه/ اولین پرواز؛ استانبول و مسقط
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره از آغاز پروازهای خارجی مسافری از روز شنبه خبر داد.
رامین کاشفآذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از آغاز پروازهای مسافری خارجی از شنبه خبر داد و گفت: در ایام آتش بس فرودگاه امام خمینی (ره) فعال بود و پروازهای کارگو انجام میشد و همچنین ایرلاینهای خارجی نسبت به خروج هواپیماهای خود از این فرودگاه اقدام کردند و از روز شنبه -۵ اردیبهشت ماه- پروازهای خارجی مسافری آغاز میشود .
وی ادامه داد: تا این لحظه، روز شنبه برای انجام پروازهای رفت و برگشت استانبول و مسقط مجوز صادر شده است و به تدریج براساس نیاز بازار، برای تمام شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی برای تمام مسیرهای پروازی مجوز پرواز صادر خواهد شد.
مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) تاکید کرد : تمام زیرساختهای این فرودگاه و سیستمهای ناوبری فعال هستند و مشکلی برای انجام پروازها نداریم.