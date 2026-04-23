آغاز پروازهای مسافری فرودگاه امام (ره) از شنبه/ اولین پرواز؛ استانبول و مسقط

رامین کاشف‌آذر، مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از آغاز پروازهای مسافری خارجی از شنبه خبر داد و گفت: در ایام آتش بس فرودگاه امام خمینی (ره) فعال بود و پروازهای کارگو انجام می‌شد و همچنین ایرلاین‌های خارجی نسبت به خروج هواپیماهای خود از این فرودگاه اقدام کردند و از روز شنبه -۵ اردیبهشت ماه- پروازهای خارجی مسافری آغاز می‌شود .

وی ادامه داد: تا این لحظه، روز شنبه برای انجام پروازهای رفت و برگشت استانبول و مسقط مجوز صادر شده است و به تدریج براساس نیاز بازار، برای تمام شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی برای تمام مسیرهای پروازی مجوز پرواز صادر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) تاکید کرد : تمام زیرساخت‌های این فرودگاه و سیستم‌های ناوبری فعال هستند و مشکلی برای انجام پروازها نداریم.

