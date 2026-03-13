بیانیه مشترک تشکلهای صنفی و علمی حملونقل ریلی کشور در حمایت از انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر انقلاب اسلامی
در پی انتخاب آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از سوی اعضای محترم مجلس خبرگان، تشکلهای صنفی و علمی فعال در بخش حملونقل ریلی کشور در حمایت از این انتخاب هوشمندانه، بیانیهای به شرح ذیل صادر کردند.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» سوره نساء؛ آیه ۵۹
شهادت جانسوز مرجع عالیقدر و رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) با حملهی بزدلانه و تروریستی بزرگترین جنایتکاران و شیاطین جهان معاصر، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی، بر مردم شریف ایران و مسلمانان واقعی و بلکه بر همهی انسانهای شریف و آزادهای که او را الگوی درستکاری معنوی، شجاعت سیاسی، اندیشهی ایمانی و عمل اخلاقی میدیدند، رنجی انبوه و اندوهی عمیق وارد کرده است.
ما امضاکنندگان این بیانیه، بهعنوان تشکلهای فعال در بخش حملونقل ریلی کشور و به نمایندگی از عموم اعضای خود که فعالان تجاری، صنعتی و علمی بخش حملونقل ریلی کشور میباشند، با عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر گرانقدر انقلاب، حضرت امام سید علی خامنهای عزیز که آرزوی قلبی همیشگی ایشان بود و نیز شهادت مظلومانهی جمعی از سرداران رشید اسلام، کودکان و دانشآموزان پرپر شده و مردم نجیب و مظلوم ایران عزیز، خداوند متعال را شاکریم که در ایام پرفیض ماه مبارک رمضان بر ما منت نهاد و با عنایت ویژهی حضرت صاحبالزمان (عج)، با انتخاب مقتدرانهی خبرگان ملت، خلف صالح و یادگار رهبر شهیدمان، حضرت آیتالله حاج سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر و مقتدای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جهانیان معرفی شدند.
این انتخاب مدبرانه، بار دیگر تداوم مسیر درخشان ولایت را در تاریخ پرافتخار اسلام تحکیم نمود و نشان داد که راه انقلاب اسلامی راهی توقفناپذیر است؛ مسیر پرافتخاری که با قیام الهی امام شهیدان، خمینی کبیر (ره) آغاز شد و با رهبری حکیمانهی امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (اعلی الله مقامه الشریف) به مرحلهای بی نظیر از اقتدار، الهام بخشی و بلوغ در تاریخ ایران رسید.
ما در حالی که هنوز دلهای مردم شریف و ارجمند ایران در غم عمیق فقدان امام شهید است، انتخاب فرزند صالح ایشان، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای (مد ظله العالی) را به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض مینماییم و ضمن اعلام بیعت و تبعیت از ایشان، اعلام میداریم که بهعنوان سربازان جبههی پیشرفت ایران سرافراز، تحت تدابیر و فرماندهی رهبر معظم انقلاب، بر سر تعهد مستحکم خود به آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و انجام وظایف ملی و مسئولیتهای حرفهای خود، استوار و پابرجا میمانیم.
در پایان، ضمن آرزوی عالیترین درجات الهی برای سیدالشهدای انقلاب اسلامی و همهی شهدای گرانقدر تاریخ این سرزمین، سلامت، توفیق روزافزون و طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب و همهی خدمتگزاران به اسلام و ایران عزیز را تحت توجهات خاصهی حضرت ولیعصر (عج) از پیشگاه خداوند متعال مسألت مینماییم.
و ما توفیقنا إلا بالله العلی العظیم
انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته ایران
انجمن مهندسی حملونقل ریلی ایران
انجمن صنفی تولیدکنندگان واگن، لکوموتیو، تجهیزات و خدمات ریلی
انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی مسافری و خدمات وابسته
کانون دانش، صنعت و بازار حملونقل ریلی کشور
انجمن مهندسی حملونقل ایران