چرا لوله کاروگیت به انتخاب اول پروژه‌ های فاضلاب و جمع ‌آوری آب ‌های سطحی تبدیل شده است؟

مشکلات شبکه ‌های فاضلاب سنتی

در گذشته سیستم فاضلاب شهری با لوله های قدیمی بتنی اجرا می شد و با گذشت زمان شهرداری ها را با مشکلات زیادی روبرو می کرد. مهم ترین مشکلات این شبکه ها عبارتند از:

· خورده شدن با اسید فاضلاب: محیط فاضلاب پر از گازهای خورنده است. این گازها در مجاورت رطوبت می ‌توانند ترکیبات اسیدی ایجاد کنند که به مرور باعث کاهش مقاومت و تخریب سطح داخلی لوله‌ بتنی می ‌شوند.

· شکنندگی بالا: لوله‌ های سنتی هیچ انعطافی ندارند. در صورت نشست خاک یا فشار ماشین ‌های سنگین در خیابان، احتمال ترک خوردگی و شکستن لوله افزیش پیدا می کند.

· نشتی و فرونشست زمین: استفاده از ملات برای اتصال لوله های قدیمی بعد از مدتی باعث ایجاد فاصله بین لوله ها می شود. فاضلاب از این درزها بیرون می ‌زند، خاک زیر لوله را می ‌شوید و خالی می‌ کند. در نهایت باعث فرونشست ناگهانی آسفالت خیابان می شود.

نیاز پروژه ‌های جدید به لوله پلیمری

با مشخص شدن نقاط ضعف لوله های بتنی و سنتی، مهندسان متوجه شدند که دیگر نمی ‌توان با متریال قدیمی شبکه ‌های مدرن ساخت. در اجرای شبکه فاضلاب شهری مدرن و امروزی لوله ‌ای باید استفاده شود که زنگ نزند، انعطاف پذیر باشد، در اثر نشست خاک یا جا به جایی زمین دچار شکستگی و نشت نشود.

برای رسیدن به این اهداف لوله ‌های پلیمری معرفی شدند. اما تمام لوله های پلیمری توانایی تحمل وزن سنگین خاک را نداشتند و به همین دلیل نسل جدیدی از لوله به نام لوله کاروگیت معرفی شد. این لوله ها دارای سطح داخلی صاف و صیقلی و بدنه و جداره خارجی موج دار هستند و بیشترین کاربرد را در شبکه های فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی دارند.

مزایای لوله کاروگیت در پروژه های فاضلاب

دلایل زیادی برای استفاده از لوله کاروگیت در اجرای شبکه فاضلاب و جمع ‌آوری و انتقال آب ‌های سطحی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

وزن سبک و حمل و نقل آسان

یکی از تفاوت‌ های مهم لوله کاروگیت با لوله ‌های سنتی مانند بتن، وزن پایین آن است. این ویژگی باعث کاهش هزینه ‌های حمل و جابه ‌جایی در پروژه می ‌شود. علاوه بر این، برای انتقال و نصب این لوله ‌ها در داخل ترانشه معمولا نیازی به تجهیزات سنگین و پرهزینه نیست و اجرای آنها با سرعت بیشتری انجام می ‌شود.

سرعت بالای نصب و اجرای شبکه

در اجرای پروژه های شهری مسدود شدن پیاده رو و خیابان با مشکلاتی از قبیل ترافیک و شلوغی به همراه است. استفاده از لوله کاروگیت به چند دلیل سرعت اجرای پروژه‌ ها را چند برابر می ‌کند:

· این لوله ‌ها در شاخه ‌های بلند ۶ متری تولید می ‌شوند و نیازدر طول مسیر به اتصالات کمتری نیاز است. در نتیجه لوله گذارش شبکه فاضلاب با سرعت بالایی انجام می شود.

· نصب لوله با استفاده از کوپلر و واشر بسیار سریع و راحت انجام می شود و زمان اتصال هر شاخه را به چند دقیقه کاهش می ‌دهد.

· سرعت بالای کار باعث می ‌شود ترانشه‌ ها سریع پر شده و مسیرهای ترافیکی در کوتاه ‌ترین زمان ممکن باز شوند.

آب بندی بهتر لوله

یکی از مزیت‌ های لوله کاروگیت، آب‌ بندی مناسب اتصالات آن با استفاده از واشرهای استاندارد است که نقش مهمی در کاهش نشت در شبکه دارد. این موضوع باعث می ‌شود از خروج فاضلاب به محیط و همچنین ورود آب ‌های زیرزمینی به داخل شبکه جلوگیری شود. در مقابل، در لوله ‌های قدیمی، نشست یا جابه ‌جایی خاک می ‌تواند به محل اتصال آسیب بزند.

البته لازم به ذکر است، کیفیت طراحی و جنس اتصالات کاروگیت نقش مهمی در عملکرد نهایی شبکه دارد و برخی از تولیدکنندگان مانند کاروگیت سازان با استفاده از اتصالات استاندارد و مواد اولیه باکیفیت، تلاش کرده ‌اند این ویژگی‌ ها را در محصولات خود قرار دهند.

کاهش رسوب گذاری

سطح داخلی لوله ‌های کاروگیت صاف و صیقلی است و فاضلاب با سرعت بالا و روان از آن عبور می کند. این ویژگی موجب کاهش اصطکاک و در نتیجه افزایش سرعت جریان و افت فشار کمتر در مسیر می ‌شود. به همین دلیل، در بسیاری از شبکه های فاضلاب و انتقال آب های سطحی حتی در شیب ‌های کم نیز عملکرد مناسبی دارد. علاوه براین، سطح صاف داخلی باعث کاهش تجمع رسوبات، چربی و مواد معلق می ‌شود و احتمال گرفتگی لوله در طول زمان را کمتر می ‌کند.

کاهش هزینه های پروژه

اگر در زمان خرید تجهیزات یک پروژه عمرانی فقط به قیمت فاکتور خرید لوله توجه داشته باشید کاملا در اشتباه هستید. چون هزینه های اجرا، تعمیر و نگهداری در بلندمدت می تواند چالش برانگیز شوند! در جدول زیر یک مقایسه کلی از قیمت لوله های کاروگیت نسبت به سایر لوله های قدیمی و سنتی ارائه شده است تا مساله را بهتر درک کنید:

ردیف هزینه لوله کاروگیت لوله‌ های سنتی (مانند بتن) کرایه حمل و نقل اقتصادی (به دلیل وزن سبک و بارگیری زیاد) سنگین و پرهزینه تجهیزات نصب (جرثقیل) حداقل نیاز الزامی و گران‌ قیمت سرعت و دستمزد کارگر سریع / هزینه نیروی انسانی پایین کند / هزینه کارگری بالاتری در طول زمان تعمیر و نگهداری بلندمدت تقریباً صفر (بدون نیاز به لایروبی مداوم) بالا (نیاز به بازسازی و شستشوی مکرر)

مقاومت بالا در برابر خوردگی

یکی از چالش های مهم در خطوط انتقال فاضلاب، وجود مواد خورنده در آن است. از گازهای خورنده فاضلاب شهری که لوله ‌های بتنی را پودر می‌ کنند گرفته تا مواد نفتی، شوینده‌ همگی می توانند به لوله ها و سایر تجهیزات شبکه های زیرزمینی آسیب وارد کنند. اگر برایتان سوال است که دلیل استفاده زیاد از لوله کاروگیت چیست و چرا تا این اندازه در بسیاری از پروژه های عمرانی رواج دارد، پاسخ مقاومت بالای آن است. لوله کاروگیت به دلیل تولید با مواد پلی‌ اتیلن چگالی بالا HDPE، در برابر این آسیب‌ ها مقاوم است.

آیا لوله کاروگیت در همه پروژه ‌ها بهترین انتخاب است؟

پاسخ به این سؤال در بسیاری از موارد خیر است. در حالت کلی هیچ متریالی همیشه به عنوان بهترین گزینه نیست و در انتخاب جنس لوله های شبکه فاضلاب نیز این مساله وجود دارد. عواملی مانند عمق دفن، میزان بارهای ترافیکی، نوع خاک و شرایط اجرایی نقش مهمی در انتخاب نوع لوله دارند.

جمع بندی

با توجه به اهمیت توسعه شبکه ‌های فاضلاب و جمع ‌آوری آب‌ های سطحی، استفاده از لوله‌ کاروگیت به دلیل ویژگی ‌هایی مانند وزن کم، نصب سریع، مقاومت مناسب در برابر خوردگی و جریان روان سیال در آن در بسیاری از پروژه ‌ها رواج پیدا کرده است. با این حال، انتخاب نهایی نوع لوله همواره به شرایط اجرایی، نوع خاک، بارهای وارده و ویژگی های هر پروژه بستگی دارد و باید بر اساس بررسی ‌های فنی انجام شود.