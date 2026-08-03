سوگنامه شهدای فجر انرژی خلیج فارس؛ ادای احترام به ستارگان ایثار همزمان با اربعین حسینی + فیلم
همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی (ع)، فجر انرژی خلیج فارس با انتشار کلیپی، یاد و خاطره شهدای سرافراز این مجموعه را گرامی داشته و از ایثار و فداکاری همکارانی تجلیل میکند که نامشان برای همیشه در حافظه خانواده بزرگ فجر ماندگار است.
به گزارش ایلنا، در آستانه اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، فجر انرژی خلیج فارس با انتشار ویدئوی «سوگنامه شهدای فجر»، بار دیگر یاد و خاطره شهدای والامقام این مجموعه را زنده نگه داشته است. این کلیپ، ادای احترامی به همکارانی است که با ایثار و جانفشانی، نام خود را در تاریخ این خانواده بزرگ ثبت کردند و راه و آرمانشان همچنان الهامبخش نسلهای امروز و فرداست. این ویدئو برای تجدید عهد با ارزشهای ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد این عزیزان منتشر شده است.