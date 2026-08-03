سوگنامه شهدای فجر انرژی خلیج فارس؛ ادای احترام به ستارگان ایثار همزمان با اربعین حسینی + فیلم

به گزارش ایلنا، در آستانه اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، فجر انرژی خلیج فارس با انتشار ویدئوی «سوگنامه شهدای فجر»، بار دیگر یاد و خاطره شهدای والامقام این مجموعه را زنده نگه داشته است. این کلیپ، ادای احترامی به همکارانی است که با ایثار و جان‌فشانی، نام خود را در تاریخ این خانواده بزرگ ثبت کردند و راه و آرمانشان همچنان الهام‌بخش نسل‌های امروز و فرداست. این ویدئو برای تجدید عهد با ارزش‌های ایثار و شهادت و گرامیداشت یاد این عزیزان منتشر شده است.

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