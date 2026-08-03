شتاب دوباره مارون در تیرماه؛ رشد ۳۳ درصدی درآمد با افزایش تولید و فروش
پتروشیمی مارون در تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت رشد همزمان تولید، فروش و درآمد نسبت به ماه قبل، نشانههای بازگشت به روند صعودی را به نمایش گذاشت. این شرکت همچنین با وجود کاهش حجم تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به لطف افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد خود را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
به گزارش ایلنا و براساس اطلاعات منتشرشده در گزارش فعالیت ماهانه تیرماه ۱۴۰۵ پتروشیمی مارون در سامانه کدال، عملکرد ماهانه پتروشیمی مارون نشان میدهد این شرکت در تیرماه سال جاری موفق به تولید ۲۸۴ هزار و ۹۲ تن محصول و فروش ۹۷ هزار و ۲۸۲ تن انواع محصولات شده و از این محل درآمدی معادل ۹۸ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال، معادل حدود ۹.۹ همت، کسب کرده است.
بررسی عملکرد تیرماه در مقایسه با خرداد حاکی از بهبود محسوس شاخصهای عملیاتی است. میزان تولید شرکت ۱۰.۶ درصد، حجم فروش ۱۳.۶ درصد و درآمد ماهانه نیز ۳۲.۷ درصد افزایش یافته که بیانگر تقویت همزمان ظرفیت تولید، رونق فروش و بهبود ارزش معاملات شرکت است.
رشد درآمد با نرخی بالاتر از افزایش تولید و فروش نیز نشان میدهد علاوه بر افزایش حجم فعالیت، بهبود نرخ فروش محصولات و ترکیب مناسب سبد تولید، نقش مهمی در ارتقای درآمدهای ماهانه مارون داشته است.
در مقایسه با تیرماه سال گذشته، اگرچه حجم تولید و فروش شرکت کاهش یافته، اما درآمد آن بیش از ۴۱ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که از توانایی شرکت در مدیریت شرایط بازار و بهرهگیری از افزایش ارزش محصولات برای جبران افت مقادیر تولید و فروش حکایت دارد.
عملکرد تجمیعی چهار ماه نخست سال مالی نیز روند مطلوب درآمدی مارون را تأیید میکند. این شرکت از ابتدای سال تا پایان تیرماه، درآمدی بالغ بر ۲۱۳ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال، معادل حدود ۲۱.۴ همت، به ثبت رسانده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
در این بازه زمانی، مجموع تولید شرکت به یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۸ تن و فروش آن به ۴۹۲ هزار و ۹۳۲ تن رسیده است. هرچند مقادیر تولید و فروش نسبت به چهار ماه نخست سال گذشته کاهش داشته، اما رشد چشمگیر درآمد نشان میدهد پتروشیمی مارون همچنان توانسته با تکیه بر مدیریت فروش و بهرهگیری از شرایط قیمتی بازار، روند درآمدزایی خود را تقویت کند.