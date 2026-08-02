به گزارش ایلنا و براساس اعلام روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، علاقه‌مندان و شرکت‌های متقاضی می‌توانند با مراجعه به سامانه مناقصات و مزایدات شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ضمن مشاهده آخرین فراخوان‌ها، اسناد مربوطه را دریافت و از شرایط و مهلت‌های شرکت در هر فراخوان مطلع شوند.

https://www.fepg.ir/fa/tenders

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