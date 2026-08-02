فراخوانهای جدید مناقصه و ارزیابی پیمانکاران در فجر انرژی خلیج فارس
شرکت فجر انرژی خلیج فارس از انتشار فراخوانهای جدید مناقصه و ارزیابی پیمانکاران خبر داد و از متقاضیان واجد شرایط دعوت کرد برای اطلاع از جزئیات و دریافت اسناد، به سامانه مناقصات و مزایدات این شرکت مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا و براساس اعلام روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس، علاقهمندان و شرکتهای متقاضی میتوانند با مراجعه به سامانه مناقصات و مزایدات شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ضمن مشاهده آخرین فراخوانها، اسناد مربوطه را دریافت و از شرایط و مهلتهای شرکت در هر فراخوان مطلع شوند.
https://www.fepg.ir/fa/tenders