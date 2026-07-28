ویدئو؛ ذرهبینی بر پروژههای در دست اقدام فجر انرژی خلیجفارس
روند بازسازی، برنامههای توسعهای، پروژههای در دست اجرا و چشمانداز آینده «بفجر» در ویدیویی تشریح شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس، در این ویدئو، دکتر عبدالله علیپناه بهنمیری، مدیر پروژه بازسازی و توسعه نیروگاه فجر انرژی خلیج فارس، از روند بازسازی، برنامههای توسعهای، پروژههای در دست اجرا و چشمانداز آینده «بفجر» میگوید.
در افق این برنامهها، توسعه ظرفیت تولید ۳۱۰۰ مگاوات برق در قالب واحدهای سیکل ترکیبی و افزایش ظرفیت تأمین بخار صنایع منطقه هدفگذاری شده است.