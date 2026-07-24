سخنان مدیرعامل فجر انرژی خلیج فارس از بازسازی سریع واحدها تا جهش سودآوری؛ گزارش مجمع عمومی در یک ویدئو

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس در این ویدئو، بخش‌هایی از سخنان سیدمحمد احمدزاده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را مشاهده می‌کنید.

وی ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده برای بازگشت سریع واحدهای عملیاتی به مدار تولید، به رشد شاخص‌های مالی، وصول ۵۰ همت مطالبات، پرداخت ۴۴ همت بدهی‌ها و مهم‌ترین برنامه‌های آتی شرکت برای توسعه و تداوم سودآوری پرداخت.

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