سخنان مدیرعامل فجر انرژی خلیج فارس از بازسازی سریع واحدها تا جهش سودآوری؛ گزارش مجمع عمومی در یک ویدئو
مدیرعامل فجر انرژی خلیج فارس در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت، گزارشی از عملکرد سال گذشته و برنامههای پیشرو ارائه کرد؛ گزارشی که از بازسازی سریع واحدهای عملیاتی، افزایش سود خالص، وصول ۵۰ همت مطالبات و پرداخت ۴۴ همت بدهیها حکایت دارد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیجفارس در این ویدئو، بخشهایی از سخنان سیدمحمد احمدزاده در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را مشاهده میکنید.
وی ضمن تشریح اقدامات انجامشده برای بازگشت سریع واحدهای عملیاتی به مدار تولید، به رشد شاخصهای مالی، وصول ۵۰ همت مطالبات، پرداخت ۴۴ همت بدهیها و مهمترین برنامههای آتی شرکت برای توسعه و تداوم سودآوری پرداخت.