دریافت تندیس «صنایع تابآور جنگ ۱۴۰۵»، توسط پتروشیمی مارون
شرکت پتروشیمی مارون با دریافت لوح و تندیس «صنایع تابآور جنگ ۱۴۰۵» از وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار دیگر توانمندی خود را در حفظ پایداری تولید و مدیریت اثربخش در شرایط ویژه به نمایش گذاشت؛ موفقیتی که حاصل تلاش کارکنان، مدیریت هوشمندانه و تقویت تابآوری سازمانی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل شرکت پتروشیمی مارون، این شرکت موفق شد لوح و تندیس «صنایع تابآور جنگ ۱۴۰۵» را از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دریافت کند. این نشان در تقدیر از عملکرد موفق مارون در حفظ پایداری حداکثری تولید، مدیریت اثربخش و تداوم فعالیتها در شرایط ویژه به این مجموعه صنعتی اعطا شده است.
کسب این عنوان، نتیجه اجرای برنامههای هدفمند در زمینه افزایش تابآوری سازمانی، چابکسازی فرآیندهای عملیاتی، مدیریت هوشمندانه منابع و ارتقای سطح آمادگی در مواجهه با بحرانها است؛ اقداماتی که با همدلی، تعهد و تلاش مستمر کارکنان و کارگران پتروشیمی مارون به ثمر نشسته است.
پتروشیمی مارون با تکیه بر رویکردی آیندهنگر، تابآوری را به یکی از مهمترین ارکان فرهنگ سازمانی خود تبدیل کرده و توانسته است حتی در دشوارترین شرایط نیز تداوم تولید، حفظ بهرهوری، صیانت از سرمایههای انسانی و خلق ارزش برای ذینفعان را در اولویت قرار دهد.
دریافت تندیس «صنایع تابآور جنگ ۱۴۰۵» را میتوان تأییدی بر جایگاه پتروشیمی مارون بهعنوان یکی از شرکتهای پیشرو صنعت پتروشیمی کشور دانست؛ مجموعهای که با اتکا به سرمایه انسانی متخصص، مدیریت کارآمد و برنامهریزی منسجم، توانسته است الگویی موفق از پایداری و آمادگی در شرایط بحرانی ارائه کند.