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اعلام محدودیت‌های ترافیکی در خوزستان بمناسبت اربعین حسینی

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در خوزستان بمناسبت اربعین حسینی
کد خبر : 1816459
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رییس پلیس راه خوزستان از اجرای طرح ترافیک در ۲ مسیر ورودی اهواز از سمت اندیمشک و اهواز به خرمشهر با آغاز طرح پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سعید حسنوند در تشریح این خبر بیان کرد: امروز سه‌شنبه از ساعت ۱۵ با آغاز حرکت کاروان مشایه اهواز، محدودیت ترافیکی برای تردد کامیون‎‌ها و وسایل نقلیه سنگین از پلیس راه اهواز به اندیمشک به سمت اهواز و دوربرگردان به سمت کمربندی شرقی به برومی تا بعد از نماز مغرب و عشا ادامه دارد.

وی با بیان اینکه فردا محدودیتی در مسیر اعلام شده نخواهد بود و حرکت در این مسیر آزاد است، ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان ایام اربعین حسینی وسایل نقلیه باری از مسیر اهواز به خرمشهر به دلیل دو طرفه بودن مسیر اجازه تردد ندارند و باید در مسیر اهواز به آبادان حرکت کنند.

سرهنگ حسنوند با تاکید بر اینکه در ایام برگزاری پیاده‌روی اربعین حسینی پلیس راه خوزستان با تیم‌های محسوس و نامحسوس کنترل ترافیک جاده‌های استان را رصد می‌کنند افزود: پلیس راه خوزستان در آماده باش صد در صد از ۲۴ تیرماه تا ۲ روز بعد از ایام اربعین حسینی هستند.

رییس پلیس راه خوزستان از رانندگان درخواست کرد برای کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین حسینی مقررات عبور و مرور برای تردد را رعایت کنند و با خستگی رانندگی نکنند.

وی ادامه داد: همچنین رانندگان باید بعد از گذشت ۲ ساعت از رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و با سرعت غیر مجاز حرکت نکرده و از داروهای خواب آور استفاده نکنند.

سرهنگ حسنوند از رانندگان درخواست نمود با فاصله طولی از خودرو جلویی و بدون مشکل فنی خودرو رانندگی کنند و در ساعات گرم روز به دلیل امکان خواب آلودگی و استهلاک خودرو از رانندگی کردن خودداری کنند.

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