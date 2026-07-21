وی با بیان اینکه فردا محدودیتی در مسیر اعلام شده نخواهد بود و حرکت در این مسیر آزاد است، ادامه داد: از روز چهارشنبه تا پایان ایام اربعین حسینی وسایل نقلیه باری از مسیر اهواز به خرمشهر به دلیل دو طرفه بودن مسیر اجازه تردد ندارند و باید در مسیر اهواز به آبادان حرکت کنند.

سرهنگ حسنوند با تاکید بر اینکه در ایام برگزاری پیاده‌روی اربعین حسینی پلیس راه خوزستان با تیم‌های محسوس و نامحسوس کنترل ترافیک جاده‌های استان را رصد می‌کنند افزود: پلیس راه خوزستان در آماده باش صد در صد از ۲۴ تیرماه تا ۲ روز بعد از ایام اربعین حسینی هستند.

رییس پلیس راه خوزستان از رانندگان درخواست کرد برای کاهش حوادث رانندگی در ایام اربعین حسینی مقررات عبور و مرور برای تردد را رعایت کنند و با خستگی رانندگی نکنند.

وی ادامه داد: همچنین رانندگان باید بعد از گذشت ۲ ساعت از رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کنند و با سرعت غیر مجاز حرکت نکرده و از داروهای خواب آور استفاده نکنند.

سرهنگ حسنوند از رانندگان درخواست نمود با فاصله طولی از خودرو جلویی و بدون مشکل فنی خودرو رانندگی کنند و در ساعات گرم روز به دلیل امکان خواب آلودگی و استهلاک خودرو از رانندگی کردن خودداری کنند.