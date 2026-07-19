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تأکید عضو کمیسیون انرژی مجلس بر همراهی این کمیسیون در راه بازسازی فجر انرژی خلیج‌فارس

تأکید عضو کمیسیون انرژی مجلس بر همراهی این کمیسیون در راه بازسازی فجر انرژی خلیج‌فارس
کد خبر : 1815607
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عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با حضور در شرکت فجر انرژی خلیج فارس، از آخرین وضعیت بازسازی، بهسازی و نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده و روند پیشرفت پروژه‌های این شرکت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در این بازدید، روند اجرای عملیات بازسازی، اقدامات انجام‌شده برای احیا و نوسازی تأسیسات آسیب‌دیده و برنامه‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

مالک شریعتی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان فجر انرژی و عرض خداقوت به آنان، تأکید کرد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار شرکت‌های آسیب‌دیده قرار دارد و برای رفع موانع، تسریع روند بازسازی و بازگشت این مجموعه‌ها به ظرفیت کامل تولید، همراه و حامی آن‌ها خواهد بود.

همچنین  محمد علی‌بخشی، سرپرست مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده، روند پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های پیشِ‌رو ارائه کرد و توضیحاتی درباره مراحل بازسازی، بهسازی و نوسازی بخش‌های مختلف مجتمع به عضو کمیسیون انرژی مجلس ارائه داد.

 این بازدید با حضور در پروژه‌های در دست اجرا، بررسی میدانی روند عملیات و گفت‌وگو با مدیران و کارکنان شرکت به پایان رسید.

تأکید عضو کمیسیون انرژی مجلس بر همراهی این کمیسیون در راه بازسازی فجر انرژی خلیج‌فارس

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