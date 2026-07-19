به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در این بازدید، روند اجرای عملیات بازسازی، اقدامات انجام‌شده برای احیا و نوسازی تأسیسات آسیب‌دیده و برنامه‌های پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

مالک شریعتی در این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان فجر انرژی و عرض خداقوت به آنان، تأکید کرد کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در کنار شرکت‌های آسیب‌دیده قرار دارد و برای رفع موانع، تسریع روند بازسازی و بازگشت این مجموعه‌ها به ظرفیت کامل تولید، همراه و حامی آن‌ها خواهد بود.

همچنین محمد علی‌بخشی، سرپرست مجتمع فجر انرژی خلیج فارس، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده، روند پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های پیشِ‌رو ارائه کرد و توضیحاتی درباره مراحل بازسازی، بهسازی و نوسازی بخش‌های مختلف مجتمع به عضو کمیسیون انرژی مجلس ارائه داد.

این بازدید با حضور در پروژه‌های در دست اجرا، بررسی میدانی روند عملیات و گفت‌وگو با مدیران و کارکنان شرکت به پایان رسید.

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