«نبض فجر»؛ روایت ایثار برای تداوم تولید + انیمیشن

به گزارش ایلنا، «نبض فجر» تنها یک انیمیشن نیست؛ روایتی از تعهد، فداکاری و مسئولیت‌پذیری انسان‌هایی است که در دشوارترین شرایط، در کنار هم ایستادند و از استمرار تولید پاسداری کردند.

این اثر، به یاد شهدای فجر انرژی خلیج فارس و در بزرگداشت همه کارکنانی تقدیم می‌شود که با روحیه ایثار و تلاش بی‌وقفه، امید و پایداری را در روزهای بحران زنده نگه داشتند.

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