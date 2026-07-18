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«نبض فجر»؛ روایت ایثار برای تداوم تولید + انیمیشن

«نبض فجر»؛ روایت ایثار برای تداوم تولید + انیمیشن
کد خبر : 1815069
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«نبض فجر» روایتی است از انسان‌هایی که در سخت‌ترین روزها، مسئولیت را بر هر چیز دیگری مقدم دانستند؛ ادای احترامی به شهدای فجر انرژی خلیج فارس و همه کارکنانی که با ایثار، تخصص و همدلی، چرخه تولید را در روزهای بحران پایدار نگه داشتند.

به گزارش ایلنا، «نبض فجر» تنها یک انیمیشن نیست؛ روایتی از تعهد، فداکاری و مسئولیت‌پذیری انسان‌هایی است که در دشوارترین شرایط، در کنار هم ایستادند و از استمرار تولید پاسداری کردند.

این اثر، به یاد شهدای فجر انرژی خلیج فارس و در بزرگداشت همه کارکنانی تقدیم می‌شود که با روحیه ایثار و تلاش بی‌وقفه، امید و پایداری را در روزهای بحران زنده نگه داشتند.

حجم ویدیو: 28.19M | مدت زمان ویدیو: 00:04:01 دانلود ویدیو
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