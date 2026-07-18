«نبض فجر»؛ روایت ایثار برای تداوم تولید + انیمیشن
«نبض فجر» روایتی است از انسانهایی که در سختترین روزها، مسئولیت را بر هر چیز دیگری مقدم دانستند؛ ادای احترامی به شهدای فجر انرژی خلیج فارس و همه کارکنانی که با ایثار، تخصص و همدلی، چرخه تولید را در روزهای بحران پایدار نگه داشتند.
به گزارش ایلنا، «نبض فجر» تنها یک انیمیشن نیست؛ روایتی از تعهد، فداکاری و مسئولیتپذیری انسانهایی است که در دشوارترین شرایط، در کنار هم ایستادند و از استمرار تولید پاسداری کردند.
این اثر، به یاد شهدای فجر انرژی خلیج فارس و در بزرگداشت همه کارکنانی تقدیم میشود که با روحیه ایثار و تلاش بیوقفه، امید و پایداری را در روزهای بحران زنده نگه داشتند.