جمعآوری ۲۳ دستگاه ماینر غیرمجاز از شهرکهای صنعتی خوزستان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از شناسایی و جمعآوری ۲۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرکهای صنعتی ایذه، بهبهان و آبادان خبر داد و گفت: این دستگاهها با سوءاستفاده از برق صنعتی، بار اضافی به شبکه توزیع برق وارد کرده بودند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، علی خدری از جمعآوری ۲۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در برخی شهرکهای صنعتی استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با استفاده غیرمجاز از برق صنعتی فعالیت میکردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اظهار کرد: در جریان عملیات نظارتی، ۲۳ دستگاه ماینر که بهصورت غیرمجاز در برخی شهرکهای صنعتی استان فعال بودند، از رده خارج و جمعآوری شدند. بار مصرفی این دستگاهها بیش از ۷۵ کیلوواتساعت بوده است.
وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: پنج دستگاه ماینر در شهرک صنعتی ایذه، ۱۲ دستگاه در شهرک صنعتی بهبهان و ۶ دستگاه در شهرک صنعتی آبادان کشف و ضبط شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تصریح کرد: این دستگاهها با استفاده از برق با تعرفه صنعتی فعالیت میکردند که علاوه بر مصرف بالای انرژی، بار سنگینی را به شبکه توزیع برق تحمیل میکرد.
خدری با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع انرژی گفت: استفاده از برق تخصیصیافته به بخش تولید برای فعالیتهای غیرقانونی، تضییع حقوق مشترکان و تولیدکنندگان قانونمدار است. شرکت توزیع برق خوزستان در راستای دفاع از حقوق مردم و صنعتگران، با هرگونه سوءاستفاده از شبکه برق برخورد خواهد کرد.