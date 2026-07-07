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توضیح پتروشیمی مارون در باره خبر استخدام در این شرکت

توضیح پتروشیمی مارون در باره خبر استخدام در این شرکت
کد خبر : 1810049
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روابط عمومی شرکت پتروشیمی مارون در خصوص انتشار خبری با موضوع استخدام در این شرکت، توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش ایلنا متم اطلاعیه پتروشیمی مارون به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

با توجه به نشر خبری مبنی بر انتشار آگهی استخدام در برخی رسانه‌ها به اطلاع می‌رساند، شرکت پتروشیمی مارون در حال حاضر استخدام نیروی کار ندارد و مطلب منتشر شده صرفا استنباط استخدام از سایت اطلاع‌رسانی این شرکت می‌باشد که از علاقمندان به همکاری با این شرکت می‌خواهد توانمندی و تخصص خود را با ما در میان بگذارند. 

لازم به ذکر است که فرایند استخدام و جذب نیرو در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تابع ضوابط و مقررات و در هماهنگی با سایر ارگانها و نهاد‌های ذی‌ربط می‌باشد و این موضوع فعلا در دستور کار این شرکت نیست.

 

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