توضیح پتروشیمی مارون در باره خبر استخدام در این شرکت

به گزارش ایلنا متم اطلاعیه پتروشیمی مارون به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

با توجه به نشر خبری مبنی بر انتشار آگهی استخدام در برخی رسانه‌ها به اطلاع می‌رساند، شرکت پتروشیمی مارون در حال حاضر استخدام نیروی کار ندارد و مطلب منتشر شده صرفا استنباط استخدام از سایت اطلاع‌رسانی این شرکت می‌باشد که از علاقمندان به همکاری با این شرکت می‌خواهد توانمندی و تخصص خود را با ما در میان بگذارند.

لازم به ذکر است که فرایند استخدام و جذب نیرو در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تابع ضوابط و مقررات و در هماهنگی با سایر ارگانها و نهاد‌های ذی‌ربط می‌باشد و این موضوع فعلا در دستور کار این شرکت نیست.

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