توضیح پتروشیمی مارون در باره خبر استخدام در این شرکت
روابط عمومی شرکت پتروشیمی مارون در خصوص انتشار خبری با موضوع استخدام در این شرکت، توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش ایلنا متم اطلاعیه پتروشیمی مارون به شرح زیر است:
بسمهتعالی
با توجه به نشر خبری مبنی بر انتشار آگهی استخدام در برخی رسانهها به اطلاع میرساند، شرکت پتروشیمی مارون در حال حاضر استخدام نیروی کار ندارد و مطلب منتشر شده صرفا استنباط استخدام از سایت اطلاعرسانی این شرکت میباشد که از علاقمندان به همکاری با این شرکت میخواهد توانمندی و تخصص خود را با ما در میان بگذارند.
لازم به ذکر است که فرایند استخدام و جذب نیرو در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تابع ضوابط و مقررات و در هماهنگی با سایر ارگانها و نهادهای ذیربط میباشد و این موضوع فعلا در دستور کار این شرکت نیست.