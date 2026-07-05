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استخدام پتروشیمی مارون آغاز شد

استخدام پتروشیمی مارون آغاز شد
کد خبر : 1809021
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پتروشیمی مارون با انتشار آگهی‌های جدید استخدام، از آغاز جذب نیرو در چندین رده شغلی تخصصی و مدیریتی در عسلویه خبر داد. ثبت‌نام متقاضیان استخدام پتروشیمی مارون از ۱۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ ادامه دارد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی مارون، استخدام جدید با انتشار چندین آگهی رسمی در سایت این شرکت آغاز شد و متقاضیان استخدام در پتروشیمی مارون می‌توانند برای فرصت‌های شغلی مختلف در عسلویه ثبت‌نام کنند.

شرکت پتروشیمی مارون در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود، فرآیند جذب نیرو در بخش‌های مالی، فنی، حقوقی، منابع انسانی و تعمیرات را آغاز کرده است.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، ثبت‌نام استخدام پتروشیمی مارون از ۱۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۹ شهریور ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

عناوین شغلی مورد نیاز پتروشیمی مارون:

*مدیر مالی و سرمایه‌گذاری

*مهندس برق و ابزار دقیق

*نیروی امور حقوقی و پیمان‌ها

*نیروی منابع انسانی و امور اداری

*نیروی نگهداری و تعمیرات

نحوه استخدام در پتروشیمی مارون:

طبق اعلام این شرکت، استخدام متقاضیان پس از بررسی رزومه‌ها و بر اساس نیاز هر موقعیت شغلی، از طریق برگزاری آزمون استخدامی یا مصاحبه تخصصی و مراحل گزینش انجام خواهد شد.

لینک ثبت‌نام استخدام پتروشیمی مارون:

داوطلبان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به بخش فرصت‌های شغلی سایت رسمی شرکت پتروشیمی مارون، ضمن مطالعه شرایط هر عنوان شغلی، نسبت به ارسال رزومه و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

https://www.mpc.ir/JobopportunityGroups

متقاضیان استخدام پتروشیمی مارون باید توجه داشته باشند که مهلت ثبت‌نام محدود بوده و پس از پایان زمان اعلام‌شده، امکان ارسال درخواست وجود نخواهد داشت.

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