به گزارش ایلنا از خوزستان، همزمان با برگزاری مراسم سراسری بزرگداشت و وداع با قائد شهید امت، اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان در راستای اجرای پویش ملی «امداد ایران ماهر»، تیم‌های تخصصی فناوری خودرو را به استان‌های قم و تهران اعزام کرد.

این تیم‌های سیار با هدف تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم و ارائه خدمات جهادی، در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مستقر شده‌اند و خدمات فنی شامل تعمیرات مکانیکی و برق خودرو را به‌صورت رایگان به زائران و عزاداران ارائه می‌دهند.

اعزام این تیم‌های تخصصی با بهره‌گیری از توانمندی مربیان و کارشناسان حوزه فناوری خودرو، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم و مشارکت فعال آموزش فنی‌وحرفه‌ای در پویش‌های ملی انجام شده و تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.

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