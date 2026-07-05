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اعزام تیم‌های فنی و حرفه‌ای خوزستان به قم و تهران برای ارائه خدمات رایگان خودرویی در پویش «امداد ایران ماهر»

اعزام تیم‌های فنی و حرفه‌ای خوزستان به قم و تهران برای ارائه خدمات رایگان خودرویی در پویش «امداد ایران ماهر»
کد خبر : 1808989
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اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان همزمان با برگزاری مراسم بزرگداشت و وداع با قائد شهید امت، با اعزام تیم‌های تخصصی فناوری خودرو در قالب پویش ملی «امداد ایران ماهر» به استان‌های قم و تهران، خدمات رایگان تعمیرات مکانیکی و برق خودرو را به شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه می‌کند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، همزمان با برگزاری مراسم سراسری بزرگداشت و وداع با قائد شهید امت، اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان در راستای اجرای پویش ملی «امداد ایران ماهر»، تیم‌های تخصصی فناوری خودرو را به استان‌های قم و تهران اعزام کرد.

این تیم‌های سیار با هدف تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم و ارائه خدمات جهادی، در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم مستقر شده‌اند و خدمات فنی شامل تعمیرات مکانیکی و برق خودرو را به‌صورت رایگان به زائران و عزاداران ارائه می‌دهند.

اعزام این تیم‌های تخصصی با بهره‌گیری از توانمندی مربیان و کارشناسان حوزه فناوری خودرو، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم و مشارکت فعال آموزش فنی‌وحرفه‌ای در پویش‌های ملی انجام شده و تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.

اعزام تیم‌های فنی و حرفه‌ای خوزستان به قم و تهران برای ارائه خدمات رایگان خودرویی در پویش «امداد ایران ماهر»

 

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