به گزارش ایلنا، متن پیام سید محمد احمدزاده به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«ان الحیاة عقیدة و الجهاد»

اینجانب، با قلبی سرشار از احترام و اندوه، یک بار دیگر شهادت مظلومانهٔ رهبر شهید امت و یاران باوفایش را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، ملت بزرگ و شهیدپرور ایران اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و همهٔ آزادگان جهان، صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

ما این مسیر پرافتخار را با الهام از آن شهید سعید و با تبعیت از منویات رهبر فرزانهٔ انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته)، ادامه می‌دهیم. همکاران من در مجموعهٔ فجر انرژی با مشارکت پرشور در آیین وداع و تشییع این اسوهٔ مجاهدت، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره) و خون پاک شهیدان، تجدید میثاق کرده و بر حراست از حریم جمهوری اسلامی ایران پای می‌فشارند.

شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس همواره در عرصه‌ی جهاد اقتصادی، همگام با این مسیر نورانی، با امید به حیاتی تازه و تلاشی مستمر، به سوی فردایی پایدار و سربلند برای ایران اسلامی حرکت می‌کند و عهد می‌بندد که تا آخرین نفس، بر سر پیمان خود با خدا، ملت و شهدا استوار بماند.

از درگاه خداوند متعال، رحمت و علو درجات برای شهیدان گرانقدر، صبر و اجر برای بازماندگان و عزت و اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

سید محمد احمدزاده

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس

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