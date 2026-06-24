بازدید نماینده ولیفقیه در خوزستان از فجر انرژی خلیج فارس؛ تأکید بر حمایت مسئولان برای تأمین برق پایدار
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امامجمعه اهواز با حضور در شرکت فجر انرژی خلیج فارس، ضمن تقدیر از تلاشهای جهادی کارکنان این مجموعه در حفظ پایداری یوتیلیتی و روند بازسازی پس از حادثه اخیر، بر ضرورت حمایت وزارت نیرو، استانداری و نمایندگان مجلس برای تأمین برق پایدار منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی، خلیجفارس حجتالاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسویفرد، نماینده ولیفقیه در استان خوزستان و امامجمعه اهواز، به همراه حجتالاسلام و المسلمین سلامتنژاد، امامجمعه بندر ماهشهر، با حضور در شرکت فجر انرژی خلیج فارس از آخرین اقدامات، روند بازسازی و وضعیت پایداری تأمین یوتیلیتی این مجتمع بازدید کردند.
در این بازدید، موسویفرد ضمن ابراز همدردی مجدد با خانوادههای شهدای حادثه اخیر و تسلیت به مدیران و کارکنان شرکت، فداکاری نیروهای صنعت پتروشیمی را ستود و عملکرد آنان را مصداق بارز «جهاد» دانست.
وی با ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژهها و اقدامات انجامشده، اظهار کرد: «تلاشهای شبانهروزی شما عزیزان برای حفظ پایداری یوتیلیتی جای تقدیر دارد و با همت و تلاشی که در این مجموعه مشاهده میشود، یقین دارم فرآیند بازسازی در کوتاهترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب به سرانجام خواهد رسید.»
نماینده ولیفقیه در خوزستان در ادامه با اشاره به نقش راهبردی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در زنجیره تولید کشور، بر ضرورت حمایتهای مدیریتی و زیرساختی از این مجموعه تأکید کرد و گفت: «وزیر محترم نیرو، استاندار و نمایندگان مجلس باید با جدیت و عزم راسخ برای تأمین برق پایدار این منطقه پای کار باشند.»
وی با بیان اینکه فعالیت این مجتمع ارتباط مستقیمی با تولید و معیشت عمومی مردم دارد، افزود: «هرگونه اختلال در روند تولید این مجموعه، تأثیر مستقیمی بر سفره مردم خواهد داشت؛ از این رو مسئولان ذیربط باید برای رفع چالشهای موجود اهتمام ویژهای داشته باشند.»
در پایان این بازدید، موسویفرد ضمن خداقوت به کارگران، کارکنان و مدیران شرکت فجر انرژی خلیج فارس، تلاشهای آنان را در خط مقدم صنعت پتروشیمی کشور ارزشمند توصیف کرد و برای موفقیت روزافزون این مجموعه در مسیر بازسازی و تداوم تولید آرزوی توفیق کرد.