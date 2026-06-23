خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طنین نوای حسینی در فجر انرژی؛ تلفیق تلاش و معنویت در آیین عزاداری محرم + فیلم

طنین نوای حسینی در فجر انرژی؛ تلفیق تلاش و معنویت در آیین عزاداری محرم + فیلم
کد خبر : 1803709
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و در آستانه روزهای سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم عزاداری و دمام‌زنی با حضور مدیران، کارکنان و جمعی از عاشقان اهل بیت (ع) در شرکت فجر انرژی خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در این آیین معنوی، شرکت‌کنندگان با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و اجرای مراسم سنتی دمام‌زنی، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کرده و پیام‌های ایثار، آزادگی و حق‌طلبی نهضت عاشورا را گرامی داشتند.

برگزاری این مراسم در کنار فعالیت‌های مستمر و شبانه‌روزی کارکنان صنعت انرژی، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان تلاش، مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های دینی را به نمایش گذاشت؛ پیوندی که همواره به‌عنوان یکی از سرمایه‌های فرهنگی و معنوی مجموعه فجر انرژی مورد توجه بوده است.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با پاسداشت مناسبت‌های مذهبی و ملی، تلاش دارد ضمن تقویت همدلی و انسجام سازمانی، زمینه ترویج فرهنگ عاشورایی و ارزش‌های الهام‌بخش آن را در میان کارکنان بیش از پیش فراهم سازد.

حجم ویدیو: 60.32M | مدت زمان ویدیو: 00:02:02 دانلود ویدیو

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی