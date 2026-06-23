طنین نوای حسینی در فجر انرژی؛ تلفیق تلاش و معنویت در آیین عزاداری محرم + فیلم

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در این آیین معنوی، شرکت‌کنندگان با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و اجرای مراسم سنتی دمام‌زنی، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) و یاران باوفایش ابراز کرده و پیام‌های ایثار، آزادگی و حق‌طلبی نهضت عاشورا را گرامی داشتند.

برگزاری این مراسم در کنار فعالیت‌های مستمر و شبانه‌روزی کارکنان صنعت انرژی، جلوه‌ای از پیوند عمیق میان تلاش، مسئولیت‌پذیری و ارزش‌های دینی را به نمایش گذاشت؛ پیوندی که همواره به‌عنوان یکی از سرمایه‌های فرهنگی و معنوی مجموعه فجر انرژی مورد توجه بوده است.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با پاسداشت مناسبت‌های مذهبی و ملی، تلاش دارد ضمن تقویت همدلی و انسجام سازمانی، زمینه ترویج فرهنگ عاشورایی و ارزش‌های الهام‌بخش آن را در میان کارکنان بیش از پیش فراهم سازد.

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