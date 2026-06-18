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تندیس برترین شرکت صنعت پتروشیمی بار دیگر به مارون رسید

تندیس برترین شرکت صنعت پتروشیمی بار دیگر به مارون رسید
کد خبر : 1801200
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شرکت پتروشیمی مارون در دوازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، با کسب بالاترین امتیاز در میان شرکت‌های سرآمد این صنعت، موفق به دریافت تندیس برترین شرکت صنعت پتروشیمی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، این شرکت در فرآیند ارزیابی‌های دوازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست و احراز بالاترین امتیاز در میان شرکت‌های پیشرو و سرآمد صنعت پتروشیمی کشور شد.

این موفقیت ارزشمند حاصل بهره‌گیری از یکپارچگی ارکان مدیریتی و اجرایی، استقرار مدل‌های روزآمد راهبری سازمانی و اتکا به دانش، تخصص و تلاش سرمایه‌های انسانی شرکت بوده است؛ عواملی که نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های عملکردی و دستیابی به اهداف راهبردی مارون ایفا کرده‌اند.

کسب این عنوان، بار دیگر جایگاه پتروشیمی مارون را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشگام صنعت پتروشیمی کشور تثبیت کرده و نشان‌دهنده تعهد مستمر این مجموعه به توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیندها و نهادینه‌سازی فرهنگ تعالی در تمامی سطوح سازمانی است.

 

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