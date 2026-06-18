تندیس برترین شرکت صنعت پتروشیمی بار دیگر به مارون رسید

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، این شرکت در فرآیند ارزیابی‌های دوازدهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام نخست و احراز بالاترین امتیاز در میان شرکت‌های پیشرو و سرآمد صنعت پتروشیمی کشور شد.

این موفقیت ارزشمند حاصل بهره‌گیری از یکپارچگی ارکان مدیریتی و اجرایی، استقرار مدل‌های روزآمد راهبری سازمانی و اتکا به دانش، تخصص و تلاش سرمایه‌های انسانی شرکت بوده است؛ عواملی که نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های عملکردی و دستیابی به اهداف راهبردی مارون ایفا کرده‌اند.

کسب این عنوان، بار دیگر جایگاه پتروشیمی مارون را به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشگام صنعت پتروشیمی کشور تثبیت کرده و نشان‌دهنده تعهد مستمر این مجموعه به توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیندها و نهادینه‌سازی فرهنگ تعالی در تمامی سطوح سازمانی است.

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