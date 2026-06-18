به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شرکت فجر انرژی با حال‌وهوای معنوی همراه شد.

کارکنان این شرکت در کنار انجام وظایف و فعالیت‌های روزانه در محیط صنعتی، با نصب پرچم‌های عزا و سیاه‌پوش کردن بخش‌های مختلف شرکت، به استقبال ماه محرم رفتند.

این اقدام نشان‌دهنده ارادت خالصانه پرسنل به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و تلفیق زیبای تلاش در مسیر صنعت با شعائر دینی است که جلوه‌ای ویژه به فضای کار در این ایام بخشیده است.

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