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تلفیق صنعت و معنویت؛

اهتزاز پرچم عزای حسینی «ع» و سیاه‌پوش شدن فضای شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس + فیلم

اهتزاز پرچم عزای حسینی «ع» و سیاه‌پوش شدن فضای شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس + فیلم
کد خبر : 1801187
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همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، فضای شرکت فجر انرژی رنگ و بوی معنوی به خود گرفت. کارکنان این مجموعه با نصب پرچم‌های عزا و سیاه‌پوش کردن بخش‌های مختلف شرکت، ضمن ابراز ارادت به ساحت اهل‌بیت(ع)، جلوه‌ای از پیوند ارزش‌های دینی با تلاش و فعالیت در عرصه صنعت را به نمایش گذاشتند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شرکت فجر انرژی با حال‌وهوای معنوی همراه شد.

کارکنان این شرکت در کنار انجام وظایف و فعالیت‌های روزانه در محیط صنعتی، با نصب پرچم‌های عزا و سیاه‌پوش کردن بخش‌های مختلف شرکت، به استقبال ماه محرم رفتند.

این اقدام نشان‌دهنده ارادت خالصانه پرسنل به ساحت مقدس اهل بیت (ع) و تلفیق زیبای تلاش در مسیر صنعت با شعائر دینی است که جلوه‌ای ویژه به فضای کار در این ایام بخشیده است.

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