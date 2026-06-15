پتروشیمی بوعلی سینا؛ از عبور از بحران تا آمادهسازی برای جهش دوباره
در حالی که صنعت پتروشیمی کشور روزهای دشواری را پشت سر گذاشته و برخی مجتمعها با تبعات ناشی از جنگ و آسیب به زیرساختها مواجه شدهاند، نشانههای موجود از پتروشیمی بوعلی سینا حکایت از آن دارد که این شرکت با اتکا به توان مالی، تجربه مدیریتی و انسجام سازمانی، خود را برای بازگشت به مسیر رشد و توسعه آماده میکند.
به گزارش ایلنا، بحرانها اگرچه میتوانند بخشی از ظرفیتهای فیزیکی یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند، اما آنچه مسیر آینده را تعیین میکند، میزان آمادگی برای بازسازی و احیای ظرفیتهاست.
مروری بر آخرین گزارشهای مدیریتی پتروشیمی بوعلی سینا نشان میدهد این شرکت پیش از وقوع تحولات اخیر نیز بر تقویت بنیانهای مالی و مدیریت منابع متمرکز بوده است.
مدیریت هوشمندانه نقدینگی، کنترل هزینهها و حفظ ثبات عملیاتی از جمله محورهایی بود که در گزارش عملکرد شرکت مورد تأکید قرار گرفت؛ رویکردی که امروز میتواند به یکی از مهمترین مزیتهای بوعلی سینا در مسیر بازسازی و بازگشت به مدار کامل تولید تبدیل شود.
از سوی دیگر، افزایش ۴۰ درصدی سرمایه از محل سود انباشته که پیشتر به تصویب سهامداران رسیده بود، اکنون معنایی فراتر از یک اقدام مالی پیدا کرده است. این تصمیم نشان میدهد شرکت پیش از ورود به شرایط جدید نیز در حال تقویت ساختار سرمایه و افزایش توان پشتیبانی از برنامههای توسعهای خود بوده است؛ ظرفیتی که میتواند در دوره بازسازی، نقش مهمی در تأمین منابع مورد نیاز ایفا کند.
تأکید محمدجواد بدری مدیرعامل شرکت بر قرار داشتن بوعلی سینا در «مسیر چشمانداز و آینده کلان و رو به رشد» نیز بیانگر آن است که نگاه مدیریت صرفاً معطوف به عبور از شرایط فعلی نیست، بلکه برنامهریزی برای افقهای بلندمدت همچنان در دستور کار قرار دارد.
امروز، در کنار تلاش متخصصان و کارکنان صنعت پتروشیمی برای جبران خسارتها و بازگرداندن ظرفیتهای تولیدی، بوعلی سینا این فرصت را دارد که با تکیه بر پشتوانه مالی تقویتشده، سرمایه انسانی متخصص و تجربه عبور از چالشهای گذشته، فصل تازهای از رشد و توسعه را آغاز کند؛ فصلی که میتواند از دل بحران، مسیر تازهای برای خلق ارزش و تقویت جایگاه این شرکت در صنعت پتروشیمی کشور ترسیم کند.