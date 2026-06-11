به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام شرکت پتروشیمی مارون، مدیریت این پتروشیمی با تبعیت از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و الزامات ابلاغی از سوی نهادهای نظارتی و ارکان بالادستی، تلاش می‌کند شرایط عملیاتی را در وضعیت پایدار، ایمن و کنترل‌شده حفظ کرده و از بروز اختلالات گسترده در فرآیند تولید جلوگیری کند.

محدود شدن بازارها و مشتریان

پتروشیمی مارون یکی از مهم‌ترین پیامدهای شرایط جنگی را محدود شدن بازارهای هدف و کاهش دسترسی به خریداران داخلی و خارجی عنوان کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بر روند فروش محصولات و توسعه بازارهای صادراتی تأثیرگذار باشد.

افزایش هزینه‌های لجستیک و کاهش سودآوری

به گفته این شرکت، تشدید ریسک‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های لجستیکی، رشد هزینه‌های صادرات و در نهایت کاهش حاشیه سود شرکت شود.

احتمال اختلال در زنجیره تأمین

پتروشیمی مارون همچنین نسبت به ریسک اختلال در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی هشدار داده و تأکید کرده است که بروز چنین شرایطی می‌تواند بر استمرار تولید و برنامه‌های تعمیراتی اثرگذار باشد.

نوسانات ارزی و ابهام در برنامه‌ریزی مالی

از دیگر ریسک‌های مطرح‌شده، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش عدم قطعیت در برنامه‌ریزی‌های مالی و سرمایه‌گذاری است که می‌تواند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.