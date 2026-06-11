پتروشیمی مارون: برای حفظ پایداری تولید در شرایط جنگی تلاش میکنیم
شرکت پتروشیمی مارون با تشریح مهمترین چالشهای ناشی از شرایط جنگی، نسبت به احتمال اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینههای لجستیکی، محدودیت بازارهای فروش و نوسانات ارزی هشدار داد و بر تداوم تلاشها برای حفظ پایداری تولید و عملیات تأکید کرد.
محدود شدن بازارها و مشتریان
پتروشیمی مارون یکی از مهمترین پیامدهای شرایط جنگی را محدود شدن بازارهای هدف و کاهش دسترسی به خریداران داخلی و خارجی عنوان کرده است؛ موضوعی که میتواند بر روند فروش محصولات و توسعه بازارهای صادراتی تأثیرگذار باشد.
افزایش هزینههای لجستیک و کاهش سودآوری
به گفته این شرکت، تشدید ریسکهای منطقهای و محدودیتهای حملونقل میتواند منجر به افزایش هزینههای لجستیکی، رشد هزینههای صادرات و در نهایت کاهش حاشیه سود شرکت شود.
احتمال اختلال در زنجیره تأمین
پتروشیمی مارون همچنین نسبت به ریسک اختلال در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی هشدار داده و تأکید کرده است که بروز چنین شرایطی میتواند بر استمرار تولید و برنامههای تعمیراتی اثرگذار باشد.
نوسانات ارزی و ابهام در برنامهریزی مالی
از دیگر ریسکهای مطرحشده، نوسانات شدید نرخ ارز و افزایش عدم قطعیت در برنامهریزیهای مالی و سرمایهگذاری است که میتواند تصمیمگیریهای اقتصادی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.