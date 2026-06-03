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بازدید هیأت پارلمانی صنعت نفت و پتروشیمی از مجتمع پتروشیمی مارون

بازدید هیأت پارلمانی صنعت نفت و پتروشیمی از مجتمع پتروشیمی مارون
کد خبر : 1794052
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رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با همراهی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، از بخش‌های مختلف مجتمع پتروشیمی مارون بازدید کرده و در جریان روند تولید، عملکرد واحدها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، رئیس و اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با حضور حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و ابراهیم شیخ، معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مجتمع پتروشیمی مارون بازدید کردند.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌های تولیدی، ارزیابی عملکرد واحدهای عملیاتی و آشنایی با نیازها و برنامه‌های توسعه‌ای این مجتمع صنعتی انجام شد. در جریان این برنامه، هیأت بازدیدکننده از واحد الفین پتروشیمی مارون دیدن کرده و از نزدیک در جریان فرآیندهای تولیدی این واحد قرار گرفت.

اعضای فراکسیون همچنین از انبار محصولات تولیدی و مرکز کنترل عملیات مجتمع بازدید کردند و ضمن آشنایی با روند ذخیره‌سازی، مدیریت و پایش فرآیندهای تولید، توضیحات مدیران و متخصصان این بخش‌ها را درباره فعالیت‌ها، دستاوردها و چالش‌های موجود دریافت کردند.

این بازدید در راستای تقویت تعامل میان نهاد قانون‌گذاری و صنعت پتروشیمی و بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای یکی از مهم‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور انجام شد.

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