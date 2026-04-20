جهش چشمگیر درآمد پتروشیمی بوعلیسینا در ماه پایانی سال؛ رشد ۳ برابری در میان شرایط بحرانی
شرکت پتروشیمی بوعلیسینا موفق شد در اسفندماه ۱۴۰۴، علیرغم محدودیتهای عملیاتی ناشی از شرایط جنگی و کاهش کنترلشده ظرفیت تولید، درآمد خود را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ برابر افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، اسفندماه ۱۴۰۴ برای شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به نمادی از تابآوری و مدیریت بحران تبدیل شد. این مجموعه صنعتی در حالی که با چالشهای ناشی از جنگ تحمیلی و ضرورت کاهش هدفمند ظرفیت تولید روبهرو بود، توانست با تکیه بر استراتژیهای فروش منعطف و مدیریت هوشمندانه، کارنامهای درخشان را در بخش درآمدزایی به ثبت برساند.
بررسی عملکرد این شرکت نشان میدهد که بوعلیسینا در مقایسه با اسفندماه ۱۴۰۳، نه تنها موفق به حفظ بازارهای اصلی خود در شرایط دشوار کنونی شده، بلکه با بهرهگیری از توان عملیاتی انعطافپذیر، رشد قابلتوجه ۳ برابری را در درآمد عملیاتی تجربه کرده است.
این دستاورد، پایداری استراتژیک این واحد پتروشیمی را در مواجهه با فشارهای خارجی و شرایط غیرمترقبه محیطی به اثبات میرساند.