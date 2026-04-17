مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد:

دستگیری ۲۲ مزدور دشمن در خوزستان
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اعلام کرد: ۲۲ مزدور وطن فروش مرتبط با رژیم صهیونی آمریکایی در خوزستان دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا به اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس، در پی رصد مستمر تحرکات سرویس‌های جاسوسی در خوزستان، ماموران انتظامی این استان موفق به شناسایی ۲۲ نفر دیگر از عوامل فریب خورده و مزدور مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن شده که پس از هماهنگی قضایی در چندین عملیات منسجم و هماهنگ آنها را دستگیر کردند.

این افراد که تحت هدایت مستقیم سرپل‌های رسانه‌های فارسی‌زبان دشمن فعالیت می‌کردند، ماموریت داشتند تا با جمع‌آوری اطلاعات میدانی و تصویری و انتقال آن به تیم‌های رسانه‌ای معاند، بستر عملیات روانی را علیه امنیت داخلی فراهم آورند.

تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر افراد و لایه‌های پنهان این شبکه و حامیان آنان همچنان با جدیت ادامه دارد.

 

 

اخبار مرتبط
