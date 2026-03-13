به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی استانداری خوزستان روز جمعه ۲۲ اسفند با اشاره به وضعیت مطلوب سوخت‌رسانی در استان اظهار داشت: روند توزیع سوخت در ۲۳۷ باب جایگاه سوخت مایع سطح استان کاملاً عادی و پایدار است.

وی مصرف روزانه بنزین را ۶ میلیون و ۴۷۷ هزار لیتر و مصرف نفت‌گاز (گازوئیل) را ۵ میلیون و ۶۷۲ هزار لیتر اعلام کرد و افزود: ۹۰ باب جایگاه CNG نیز در سطح استان به صورت فعال در حال ارائه خدمات هستند.

حیاتی ادامه داد: ۱۷ واحد تأسیسات گاز مایع با ذخیره‌سازی مناسب فعال بوده و فروش این فرآورده نیز بدون مشکل در جریان است. همچنین روند بارگیری و جابجایی سوخت درون‌استانی و برون‌استانی به صورت منظم و مناسب در حال انجام است.

وی در خصوص تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی در شرایط جنگی تصریح کرد: به منظور کاهش فشار اقتصادی بر واحدهای صنفی، امهال پرداخت مالیات و جریمه دیرکرد تا سه ماه ابلاغ شده است. بر این اساس، واحدها تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند بدون احتساب جریمه، مبالغ خود را پرداخت کنند که این مهلت نیز قابل تمدید است.

معاون استاندار خوزستان با بیان اینکه نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی توسط قرارگاه حقوقی و تنظیم بازار به شدت در حال انجام است، خاطرنشان کرد: در راستای حفظ سلامت شهروندان و جلوگیری از گران‌فروشی، ۵ تن مرغ منجمد فاقد اعتبار (تاریخ گذشته) شناسایی و ضبط شده است. همچنین پلمپ دو نانوایی متخلف در سطح کلانشهر اهواز از دیگر اقدامات صورت گرفته برای کنترل بازار است.

حیاتی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌های درمانی استان گفت: کلیه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فعال هستند و ظرفیت کافی برای پذیرش مجروحان احتمالی وجود دارد.

وی افزود: توزیع دارو، سرم، ملزومات مصرفی پزشکی، محلول دیالیز و شیر خشک کاملاً هماهنگ شده و هیچ‌گونه کمبودی در این حوزه نداریم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ذخیره استراتژیک در حوزه غذا و دارو برای استان خوزستان به صورت کامل تدارک دیده شده که به تدریج و بر اساس نیاز وارد بازار مصرف خواهد شد.

