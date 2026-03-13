به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز جمعه و در روز جهانی قدس، مردم بصیر و همیشه در صحنه‌ی اهواز و نقاط مختلف خوزستان با لبیگ گفتن به فرمایشات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای برای خلق یک حماسه دیگر به خیابان‌ها آمدند.

مردم قهرمان اهواز با تجمع در میدان مولوی و حرکت به سمت خیابان سلمان فارسی با سر دادن شعار‌های الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل ضمن محکومیت جنایات متجاوزان آمریکایی-صهیونیستی در به شهادت رساندن قائد امت حضرت امام خامنه (ره) و جمعی از شهروندان کشورمان از رشادت و مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح در پاسخ به متجاوزان به ایران اسلامی تجلیل و حمایت کردند.

در دیگر شهرهای خوزستان از جمله، خرمشهر، آبادان، بندر امام، ماهشهر، هندیجان، بهبهان، امیدیه، رامهرمز، شادگان، باغملک، ایذه، دهدز، مسجدسلیمان، اندیکا، لالی، دزفول، اندیمشک، شوش، شوشتر، هویزه، دشت آزادگان و دیگر شهرها و روستاهای استان، مردم روزه‌دار و همیشه در صحنه، با در دست داشتن پلاکاردهایی در محکومیت جنایات صهیونیستی آمریکایی، ضمن حمایت از نیروهای مسلح و جهادی امت اسلامی، جنایات این رژیم‌های سرکوبگر و تروریستی را محکوم نمودند.

