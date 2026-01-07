نجات معجزهآسا راننده خودروی پژو در شوش با تلاش نیروهای امدادی
سرپرست هلال احمر شوش گفت: در پی وقوع حادثه واژگونی و سقوط خودروی پژو ۴۰۵ در زهکش، تیمهای امدادی این شهرستان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، میثم حمادی، سرپرست هلال احمر شوش، امروز چهارشنبه اظهار کرد: حادثه در ساعت ۰۴:۱۵ دقیقه بامداد در کیلومتر ۱۵ محور شوش-اندیمشک رخ داد.
وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دانیال نبی هلال احمر شوش به همراه خودروی نجات، آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شوش ادامه داد: پس از حضور تیمهای امدادی و ارزیابی اولیه، مشخص شد که راننده در خودروی واژگون شده در زهکش گرفتار شده است و بلافاصله عملیات امداد و نجات آغاز شد.
حمادی خاطرنشان کرد: پس از حدود یک ساعت تلاش مستمر، راننده با هوشیاری از خودروی خود خارج شد و سپس وی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان نظام مافی منتقل شد.