به گزارش ایلنا از خوزستان، میثم حمادی، سرپرست هلال احمر شوش، امروز چهارشنبه اظهار کرد: حادثه در ساعت ۰۴:۱۵ دقیقه بامداد در کیلومتر ۱۵ محور شوش-اندیمشک رخ داد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دانیال نبی هلال احمر شوش به همراه خودروی نجات، آمبولانس و یک دستگاه آمبولانس از اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شوش ادامه داد: پس از حضور تیم‌های امدادی و ارزیابی اولیه، مشخص شد که راننده در خودروی واژگون شده در زهکش گرفتار شده است و بلافاصله عملیات امداد و نجات آغاز شد.

حمادی خاطرنشان کرد: پس از حدود یک ساعت تلاش مستمر، راننده با هوشیاری از خودروی خود خارج شد و سپس وی توسط عوامل اورژانس به بیمارستان نظام مافی منتقل شد.

