انجام دو مأموریت موفق اورژانس هوایی خوزستان در اندیکا و ایذه

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی، اظهار کرد: امروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه، در راستای تسریع در ارائه خدمات تخصصی و نجات جان بیماران در مناطق صعب‌العبور، دو مأموریت اورژانس هوایی به‌صورت جداگانه و با موفقیت انجام شد.

وی افزود: در نخستین مأموریت، بالگرد اورژانس هوایی اهواز ساعت ۱۰:۱۰ صبح برای انتقال یک بیمار ۶۹ ساله با عارضه قلبی از بیمارستان شهدای ایذه به پرواز درآمد و این عملیات در ساعت ۱۱:۵۵ با انتقال ایمن بیمار به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز به پایان رسید.

رئیس اورژانس خوزستان ادامه داد: همچنین ساعت ۱۱:۲۰، بالگرد اورژانس هوایی مسجدسلیمان برای انتقال یک مصدوم ۷۴ ساله با کاهش سطح هوشیاری از درمانگاه قلعه‌خواجه شهرستان اندیکا اعزام شد که این مأموریت نیز در ساعت ۱۲:۳۰ با انتقال موفق بیمار و حفظ پایداری شرایط وی به بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان خاتمه یافت.

احمدی با تأکید بر اینکه سرعت عمل، هماهنگی دقیق و آمادگی مستمر از ارکان اصلی موفقیت مأموریت‌های اورژانس هوایی است، تصریح کرد: اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بهره‌مندی از دو پایگاه اورژانس هوایی مجهز به بالگرد در شهرستان‌های اهواز و مسجدسلیمان، پوشش اعزام‌های هوایی بیماران در سطح استان را بر عهده دارد.

انتهای پیام/