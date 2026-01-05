پایان نزاع خونین در بهبهان، انهدام باند سرقت در ماهشهر

به گزارش ایلنا از خوزستان، در پی وقوع یک فقره نزاع خیابانی در سطح شهر بهبهان، بررسی موضوع به‌سرعت در دستور کار پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ منصور سیلاوی، فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان، با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس‌های تخصصی و انتظامی با حضور در محل حادثه و انجام بررسی‌های میدانی دریافتند تعدادی از افراد به‌دلیل اختلافات شخصی با یکدیگر درگیر شده و با قمه‌کشی، موجب سلب آسایش و امنیت عمومی و همچنین ضرب و جرح طرفین شده‌اند.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات با تشکیل تیم‌های عملیاتی و ضربتی، در اقدامی سریع پنج نفر از عاملان اصلی این درگیری را شناسایی و دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه متهمان نیز چند قبضه قمه و چاقو کشف شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

در اقدامی دیگر، سرهنگ کامران خوشناموند، فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر، از دستگیری پنج سارق حرفه‌ای خبر داد و گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. مأموران پس از انجام بررسی‌های فنی و تجمیع مستندات، هویت سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی، در یک عملیات ویژه هر پنج متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: متهمان در تحقیقات تکمیلی به ارتکاب ۱۸ فقره سرقت شامل سرقت از مغازه، قاب‌زنی، کابل برق، تلفن همراه، منزل و موتورسیکلت اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده و صدور قرار بازداشت، برای شناسایی همدستان احتمالی و دستگیری مالخران اموال مسروقه تحت نظر پلیس قرار گرفتند.

همچنین سرهنگ حسین بیت‌سیاح، فرمانده انتظامی شهرستان دشت‌آزادگان، از کشف یک پرونده قتل در کمتر از هشت ساعت خبر داد و گفت: در پی وصول نیابت قضایی از استان قم مبنی بر مفقود شدن یک راننده نیسان، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، سرنخ‌هایی از متهمان و خودروی مفقودی به‌دست آوردند و خودرو را توقیف کردند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات سه نفر از عاملان قتل دستگیر شدند که در مواجهه با ادله پلیس، به قتل راننده و دفن جسد وی در منطقه‌ای دورافتاده اعتراف کردند.

وی افزود: با راهنمایی متهم اصلی، محل دفن جسد شناسایی و پس از نبش قبر، پیکر مقتول برای بررسی‌های تکمیلی به پزشکی قانونی منتقل شد.

فرمانده انتظامی دشت‌آزادگان تأکید کرد: پلیس با تمام توان و استفاده از تجهیزات هوشمند، اجازه نخواهد داد مجرمان امنیت شهروندان را به خطر بیندازند و متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

