در نشست خبری عنوان شد؛
ترسیم چشمانداز پتروشیمی رجال و تبیین مسیر این مجموعه بهسوی بنگاهی اقتصادی
شرکت پتروشیمی رجال، عنواندار نخستین پتروشیمی خصوصی کشور، با تدوین سیاستها، ترسیم چشمانداز و تکمیل مسیر ریلگذاریشده خود، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه، ورق تازهای از رویکردها و برنامههای آیندهاش را ورق زد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، شرکت پتروشیمی رجال، مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، با میزبانی از خبرنگاران، اهالی رسانه و صاحبان قلم، نمایندگان پایگاههای خبری منطقهای و رسانههای کشوری، ضمن معارفه طرفین، به بررسی نقش و اهمیت این شرکت در تولید پروپیلن و تأمین نیاز بازار داخلی پرداخت.
در آغاز این نشست، یعقوب حیدری، رئیس مجتمع پتروشیمی رجال، با ارائه بیوگرافی و معرفی شاخصههای این شرکت، به تبیین محورهای فعالیت، دامنه تولید و عرضه، و نیز ترسیم و توصیف چشمانداز آینده پرداخت. وی با هدف مبدلسازی پتروشیمی رجال به بنگاهی اقتصادی شناختهشده در سطح فراملی، با ویژگیهایی چون «هوشمندی، ماندگاری و ارزشآفرینی»، به سرواژه «هُما» اشاره کرد و آن را تشریح نمود.
حیدری با بیان اینکه پتروشیمی رجال فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرده است، گفت: این مجموعه با اتکا به دانش بومی، نوسازی زیرساختها و تمرکز بر تولید گریدهای استراتژیک و دانشبنیان، موفق به بومیسازی محصولاتی نظیر گرید پزشکی و گریدهای مقاوم در برابر دما شده است. سیاستهای شرکت بر اساس الزامات و نیاز بازار و همسو با جامعه نیازمندیها ریلگذاری و تدوین شد و با همت کارکنان سختکوش و مدیریت دغدغهمند، افزایش ظرفیت اسمی تولید از ۸۰ هزار تن به ۲۲۵ هزار تن در سال محقق شد تا پتروشیمی رجال، بهعنوان نخستین پتروشیمی خصوصی کشور، جایگاه خود را بهعنوان پیشگام بخش خصوصی صنعت تثبیت کند.
رئیس مجتمع پتروشیمی رجال در ادامه توضیح داد: خلأهای موجود در ظرفیت تولید خوراک، محصول و صنایع پاییندستی، بهویژه عدم تأمین پایدار خوراک، توازن و یکپارچگی این صنعت را برهم زده و مانعی در مسیر تحقق ظرفیت اسمی پتروشیمی رجال ایجاد کرده است. این در حالی است که تمام پتانسیلها و بسترهای لازم برای دستیابی به این هدف فراهم و نهادینه شده، اما متأسفانه همواره کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی شرکت به مرحله تولید رسیده است.
وی در ترسیم افق پیشرو و چشمانداز پتروشیمی رجال تأکید کرد: این شرکت در چارچوب چشمانداز افق ۱۴۱۵، اجرای پروژه احداث واحد خالصسازی پروپیلن را در دستور کار دارد که با بهرهبرداری از آن تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵، زنجیره ارزش و پایداری تولید مجتمع بیش از پیش تقویت خواهد شد.
در بخش دوم نشست، سید مهدی موسوی، مدیرعامل پتروشیمی سراج گستران رجال، مهمترین اهداف شرکتهای فعال در صنایع پتروشیمی را ایفای تعهدات و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی دانست و با اشاره به نقش صنایع مادر و میانی در زنجیره تولید کشور، تصریح کرد: پتروشیمی رجال، بهعنوان نخستین پتروشیمی خصوصی کشور، با وجود تمامی دشواریهای تولید، تأمین خوراک، تجهیز و بهروزرسانی امکانات، نگهداری و تعمیرات، و نیز تحریمهای غیرمعقول، غیرمنطقی، ناعادلانه و نابخردانه، امروز به سن ۲۰ سالگی رسیده است. این مجموعه ریشه در خاک این سرزمین دارد، متعهد به خدمت است و با وجود همه سختیها همچنان ایستاده و ماندگار خواهد بود.
وی افزود: شرکت پتروشیمی سراج گستران با شناسایی فرصتها و مطالعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، با تولید پلیپروپیلن درصدد رفع نیاز داخلی کشور به این محصول مادر و پراهمیت است، اما در عین حال، ارزش و اثربخشی مسئولیتهای اجتماعی را هرگز از سیاستها و راهبردهای خود جدا نساخته است. مسئولیت اجتماعی تنها به خدمات شهری یا ساختوساز محدود نمیشود، بلکه حفظ و نگهداری اصولی داراییها و منابع، بهویژه صیانت از محیطزیست و جلوگیری از تخریب اکوسیستم، از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی صنایع به شمار میآید.
موسوی کاهش آلایندگی مشعلها (فلر) را اقدامی مؤثر در راستای منافع جمعی دانست و گفت: این اقدام، ضمن حفظ ارزش اقتصادی برای سرمایهگذار، آلودگی محیطزیست را به حداقل میرساند و از منابع کلیدی کشور نیز صیانت میکند.
مدیرعامل پتروشیمی سراج گستران رجال، با تأکید بر اهمیت محیطزیست، به اجرای طرحها و اقدامات زیستمحیطی شرکت پتروشیمی رجال اشاره کرد و گفت: اجرای طرحهای کاهش فلرینگ، بازچرخانی آب و استحصال پروپان از خوراک ورودی، از جمله شاخصترین اقدامات این مجتمع در حوزه پایداری زیستمحیطی به شمار میروند.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: پتروشیمی رجال همزمان با توسعه تولید، رویکرد صنعت سبز و مدیریت بهینه انرژی را در دستور کار قرار داده و توجه به محیطزیست را بهعنوان حلقهای جداییناپذیر از سیاستهای خود میداند. در همین راستا، با استقرار استانداردهای بینالمللی ISO 14001 و ISO 50001، نام این مجتمع بهطور مستمر در فهرست صنایع غیرآلاینده کشور میدرخشد.
در بخش پایانی این نشست، پرسش و پاسخ خبرنگاران با مدیران مجموعه انجام شد.
پتروشیمی رجال، نخستین پتروشیمی خصوصی کشور، با تولید انواع گریدهای پلیپروپیلن، نیازهای داخلی کشور در صنایع لولهسازی، ظروف یکبارمصرف، گونیبافی و دیگر حوزهها را تأمین کرده است. این مجتمع در بندر امام خمینی(ره) و در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع شده است.