به گزارش ایلنا از خوزستان، پیکر پاک این فقیه عالی‌قدر از مسجد آیت‌الله شفیعی به سمت حرم مطهر علی‌ابن‌مهزیار اهوازی در حال تشییع است.

مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله سید علی شفیعی، از علمای برجسته استان و نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با حضور باشکوه قشرهای مختلف مردم برگزار می‌شود.

مرحوم آیت‌الله شفیعی از مبارزان عرصه انقلاب اسلامی و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بود که پس از عمری مجاهدت علمی و عملی، در سن ۸۵ سالگی دار فانی را وداع گفت.

درگذشت این عالم ربانی موجی از پیام‌های تسلیت از سوی رهبر انقلاب، مراجع تقلید، مسئولان کشوری و استانی و شخصیت‌های حوزوی را به همراه داشت.

انتهای پیام/