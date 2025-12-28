روز صنعت پتروشیمی؛ تجلی همت، تخصص و حرکت رو به پیشرفت

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی مارون، به مناسبت روز صنعت پتروشیمی، امین امرائی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت پتروشیمی مارون، با صدور پیامی این روز را فرصتی برای قدردانی از تلاشگران این صنعت راهبردی عنوان کرد.

وی در این پیام با اشاره به نقش کلیدی صنعت پتروشیمی در توسعه اقتصادی کشور تأکید کرد: روز صنعت پتروشیمی، روز ارج نهادن به همت، تخصص و تلاش آنانی است که با دانش، تعهد و کار جمعی، مسیر تولید و پیشرفت ایران را هموار می‌کنند.

مدیرعامل پتروشیمی مارون با بیان اینکه آینده روشن این صنعت در گرو همدلی، توجه به سرمایه انسانی و نگاه رو به پیشرفت است، افزود: در شرکت پتروشیمی مارون بر این باوریم که سرمایه انسانی مهم‌ترین پشتوانه توسعه پایدار و دستیابی به اهداف بلندمدت صنعت پتروشیمی است.

امرائی در پایان، ضمن تبریک روز صنعت پتروشیمی، این مناسبت را به تمامی تلاشگران، متخصصان و فعالان صنعت پتروشیمی کشور تبریک گفت و برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

