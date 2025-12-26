از تخریب بنای قدیمی تا توسعه؛
آغاز عملیات ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه بندر امام در مسیر مسئولیت اجتماعی پتروشیمی بوعلی سینا
در ادامه اقدامات مسئولانه و توسعهمحور پتروشیمی بوعلی سینا در حوزه ایفای مسئولیتهای اجتماعی، عملیات اجرایی احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه با آغاز رسمی تخریب کامل بنای قدیمی وارد فاز عملیاتی شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل پتروشیمی بوعلی سینا، این پروژه که پس از برگزاری مراسم کلنگزنی در روزهای گذشته، اکنون به مرحله اجرا رسیده است، با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی، ارتقای کیفیت فضاهای تحصیلی و ایجاد محیطی ایمن، استاندارد و مناسب برای آموزش دانشآموزان بندر امام و منطقه در حال اجراست.
پتروشیمی بوعلی سینا با اجرای این طرح، گام مؤثری در جهت حمایت از آموزش، پرورش سرمایه انسانی و فراهمسازی بستر رشد و شکوفایی نسل آینده برداشته است.
احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه نهتنها پاسخگوی نیازهای آموزشی منطقه خواهد بود، بلکه آغاز عملیاتی بزرگ و بهعنوان سرمایهگذاری پایدار در حوزه آموزش، نقش مهمی در توانمندسازی جامعه محلی، بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان و تقویت زیرساختهای آموزشی ایفا میکند. این اقدام نشاندهنده نگاه بلندمدت پتروشیمی بوعلی سینا به توسعه متوازن و پیوند صنعت با مسئولیتهای اجتماعی است؛ نگاهی که آموزش را بهعنوان زیربنای پیشرفت و توسعه پایدار مورد توجه قرار میدهد.