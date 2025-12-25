اجلاس تخصصی مدیران HSE صنعت پتروشیمی برگزار شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، این رویداد سه‌روزه با حضور جمعی از مدیران ارشد، کارشناسان و مسئولان حوزه HSE از شرکت‌های پتروشیمی سراسر کشور، در راستای ارتقای سطح ایمنی و هم‌افزایی میان مدیران و متخصصان این حوزه برگزار شد.

در این اجلاس، دکتر حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس احمدی مدیرکل HSE وزارت نفت و مهندس عمادی مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به‌عنوان سخنرانان اصلی، به تشریح راهبردها و رویکردهای کلان صنعت پتروشیمی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست پرداختند.

محورهای اصلی این رویداد شامل رهبری و نقش مدیران ارشد در ارتقای فرهنگ ایمنی، مدیریت شرایط اضطراری و بحران، ریشه‌یابی و تحلیل حوادث صنعتی، استقرار نظام مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) و آموزش و توانمندسازی نیروهای ایمنی و آتش‌نشانی بود.

برگزاری این اجلاس، به‌عنوان یکی از رویدادهای کلیدی در تقویم صنعت پتروشیمی، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های HSE، کاهش ریسک‌های عملیاتی، نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و صیانت از سرمایه‌های انسانی اعلام شده است.

