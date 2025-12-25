خبرگزاری کار ایران
به میزبانی پتروشیمی‌ بوعلی‌سینا؛

اجلاس تخصصی مدیران HSE صنعت پتروشیمی برگزار شد

اجلاس تخصصی مدیران HSE صنعت پتروشیمی برگزار شد
اجلاس تخصصی مدیران HSE صنعت پتروشیمی کشور با محوریت «ایمنی و آتش‌نشانی» به میزبانی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا و با حضور دکتر حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در شهر شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، این رویداد سه‌روزه با حضور جمعی از مدیران ارشد، کارشناسان و مسئولان حوزه HSE از شرکت‌های پتروشیمی سراسر کشور، در راستای ارتقای سطح ایمنی و هم‌افزایی میان مدیران و متخصصان این حوزه برگزار شد.

در این اجلاس، دکتر حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس احمدی مدیرکل HSE وزارت نفت و مهندس عمادی مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به‌عنوان سخنرانان اصلی، به تشریح راهبردها و رویکردهای کلان صنعت پتروشیمی در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست پرداختند.

محورهای اصلی این رویداد شامل رهبری و نقش مدیران ارشد در ارتقای فرهنگ ایمنی، مدیریت شرایط اضطراری و بحران، ریشه‌یابی و تحلیل حوادث صنعتی، استقرار نظام مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) و آموزش و توانمندسازی نیروهای ایمنی و آتش‌نشانی بود.

برگزاری این اجلاس، به‌عنوان یکی از رویدادهای کلیدی در تقویم صنعت پتروشیمی، گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های HSE، کاهش ریسک‌های عملیاتی، نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی و صیانت از سرمایه‌های انسانی اعلام شده است.

 

