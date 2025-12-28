خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت مدیرعامل شرکت فجر انرژی به مناسبت وفات آیت الله شفیعی

کد خبر : 1734423
مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس در پیامی درگذشت آیت‌الله سید علی شفیعی عالم وارسته و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن این پیام به شرح زیر است:

انّا للّه و انا الیه راجعون

با نهایت اندوه، درگذشت عالم ربانی و نماینده محترم مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله شفیعی (رحمة‌الله‌علیه) را تسلیت عرض می‌کنم. ایشان عمر پربرکت خود را در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم شریف خوزستان سپری کردند و فقدانشان ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه دینی کشور است.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ شرکت فجر انرژی خلیج فارس، این مصیبت را به مردم شریف خوزستان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

سید محمد احمدزاده

مدیرعامل شرکت فجر انرژی خلیج فارس

انتهای پیام/
