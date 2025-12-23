خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رکورد تولید پتروشیمی مارون در آذرماه شکست/تحقق ۱۰۱/۵ درصد ظرفیت اسمی

رکورد تولید پتروشیمی مارون در آذرماه شکست/تحقق ۱۰۱/۵ درصد ظرفیت اسمی
کد خبر : 1731861
لینک کوتاه کپی شد.

پتروشیمی مارون بار دیگر موفق شد رکوردی فراتر از ظرفیت اسمی این‌بار در آذرماه، به ثبت برساند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، روند پایدار و موفق تولید این شرکت در آذرماه نیز ادامه یافت و مارون بار دیگر موفق شد رکوردی فراتر از ظرفیت اسمی به ثبت برساند.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی مارون در آذرماه با تحقق ۱۰۱/۵ درصد ظرفیت اسمی، معادل ۴۱۷ هزار تن تولید، عملکردی قابل توجه از خود به‌جا گذاشت؛ دستاوردی که حاصل تلاش منسجم، هماهنگ و مسئولانه تمامی مدیران و کارکنان پرتلاش این مجموعه است.

ثبت پی‌درپی رکوردهای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی، بیانگر ثبات عملیاتی، بهره‌وری بالا، برنامه‌ریزی هدفمند و هم‌افزایی مؤثر میان واحدهای مختلف شرکت بوده و نقش مهمی در پایداری تولید و تحقق اهداف کلان پتروشیمی مارون ایفا می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا