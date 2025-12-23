رکورد تولید پتروشیمی مارون در آذرماه شکست/تحقق ۱۰۱/۵ درصد ظرفیت اسمی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی مارون، روند پایدار و موفق تولید این شرکت در آذرماه نیز ادامه یافت و مارون بار دیگر موفق شد رکوردی فراتر از ظرفیت اسمی به ثبت برساند.

بر اساس این گزارش، پتروشیمی مارون در آذرماه با تحقق ۱۰۱/۵ درصد ظرفیت اسمی، معادل ۴۱۷ هزار تن تولید، عملکردی قابل توجه از خود به‌جا گذاشت؛ دستاوردی که حاصل تلاش منسجم، هماهنگ و مسئولانه تمامی مدیران و کارکنان پرتلاش این مجموعه است.

ثبت پی‌درپی رکوردهای تولید بالاتر از ظرفیت اسمی، بیانگر ثبات عملیاتی، بهره‌وری بالا، برنامه‌ریزی هدفمند و هم‌افزایی مؤثر میان واحدهای مختلف شرکت بوده و نقش مهمی در پایداری تولید و تحقق اهداف کلان پتروشیمی مارون ایفا می‌کند.

