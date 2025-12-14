فعالیت هشت شعبه صلح و سازش ویژه عشایر در خوزستان/شورای حل اختلاف پناهگاه مردم است

به گزارش ایلنا از خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی امروز یکشنبه با تاکید بر لزوم گسترش صلح و سازش و توسعه فرهنگ بخشش در خوزستان، بیان کرد: بیش از سه هزار پرونده عشایری در شعب صلح و سازش خوزستان بررسی و به صلح و سازش ختم شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای توسعه صلح و سازش در استان افزود: طرحی به نام محلات صلح محور تدوین شده که در هشت منطقه اهواز اجرایی و به زودی در کل استان عملیاتی می‌شود.

حجت الاسلام امانت بهبهانی با بیان اینکه در بخش‌های مختلف شعب تخصصی صلح و سازش ایجاد شده است گفت: طی سه سال اخیر تا ۸۰ درصد هیات‌های صلح و سازش در استان توسعه یافته و در حال حاضر ۴۴ شعبه تخصصی در استان وجود دارد.

رییس توسعه شورای حل اختلاف خوزستان از فعالیت یکصد داور حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف استان خبر داد و اظهار کرد: از مردم خوزستان خواستاریم که مشکلات خود را در دادگستری‌ها مطرح نکنند و مسائل خود را با استفاده ظرفیت صلح یاران و داوران و بزرگان حل کنند.

وی ادامه داد: داوران می‌توانند رای صادر کنند و با اجازه قانون، امکان میانجیگری در اختلافات و اعلام نتیجه به دادگستری را دارند.

وی عنوان کرد: مردم، شورای حل اختلاف را یک پناهگاه برای خود بدانند و مشکلات را در این نهاد‌ها پیگیری کنند تا زودتر به نتیجه نهایی دست یابند.

رییس توسعه شورای حل اختلاف خوزستان با اشاره به طرح «تعالی» دادگستری تصریح کرد: این طرح به تازگی مطرح شده و شورای حل اختلاف خوزستان طی ۲ سال پیاپی در اجرای این برنامه رتبه برتر کشور را کسب کرده است که در این طرح از اقدامات و پویش‌های مختلف برای توسعه صلح و سازش استفاد می‌شود.

توسعه صلح و سازش در خوزستان با وکیل مصلح

حجت الاسلام امانت بهبهانی از انعقاد تفاهم‌نامه بین شورای حل اختلاف و کانون وکلای خوزستان در راستای توسعه صلح و سازش خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم نامه، وکلا در قالب وکیل مصلح در توسعه صلح و سازش به ویژه در پرونده‌های قضایی با شورای حل اختلاف استان همکاری می‌کنند.

وی بیان کرد: با این اقدام از جامعه وکلای استان در مسیر توسعه صلح و سازش استفاده خواهد شد.

رییس توسعه شورای حل اختلاف خوزستان ادامه داد: برای نخستین بار در کشور مجمع صلح بانوان در استان تشکیل می‌شود تا مشکلات حوزه بانوان را پیگیری کنند و اقدامات لازم برای راه‌اندازی این مجمع انجام شده است.

