به گزارش ایلنا، هیأتی از فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با حضور در مجتمع پتروشیمی مارون، از نزدیک در جریان وضعیت تولید، پروژه‌های توسعه‌ای و چالش‌های عملیاتی این شرکت قرار گرفتند.

این بازدید که با حضور تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون و جمعی از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی انجام شد، فرصتی برای بررسی میدانی روند فعالیت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زنجیره الفینی کشور فراهم کرد.

در جریان این بازدید، گزارشی از عملکرد تولیدی ماه‌های اخیر ارائه شد.

«مارون با وجود محدودیت‌های خوراک و فشارهای عملیاتی، توانسته روند افزایشی تولید را حفظ کند و در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای گام‌های مؤثری بردارد.»

انتهای پیام/