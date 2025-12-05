بازدید میدانی فراکسیون نظارت بر صنعت نفت و پتروشیمی از مارون؛ بررسی طرحهای توسعه و چالشهای تولید
اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس در سفری یکروزه به سایت پتروشیمی مارون، ضمن بازدید از واحدهای عملیاتی و طرحهای توسعهای، آخرین مسائل مربوط به تولید، خوراک و زیرساختهای پشتیبان این مجتمع را بررسی کردند.
به گزارش ایلنا، هیأتی از فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با حضور در مجتمع پتروشیمی مارون، از نزدیک در جریان وضعیت تولید، پروژههای توسعهای و چالشهای عملیاتی این شرکت قرار گرفتند.
این بازدید که با حضور تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون و جمعی از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی انجام شد، فرصتی برای بررسی میدانی روند فعالیت یکی از مهمترین شرکتهای زنجیره الفینی کشور فراهم کرد.
در جریان این بازدید، گزارشی از عملکرد تولیدی ماههای اخیر ارائه شد.
«مارون با وجود محدودیتهای خوراک و فشارهای عملیاتی، توانسته روند افزایشی تولید را حفظ کند و در مسیر اجرای طرحهای توسعهای گامهای مؤثری بردارد.»