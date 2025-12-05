خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی فراکسیون نظارت بر صنعت نفت و پتروشیمی از مارون؛ بررسی طرح‌های توسعه و چالش‌های تولید

بازدید میدانی فراکسیون نظارت بر صنعت نفت و پتروشیمی از مارون؛ بررسی طرح‌های توسعه و چالش‌های تولید
کد خبر : 1726471
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس در سفری یک‌روزه به سایت پتروشیمی مارون، ضمن بازدید از واحدهای عملیاتی و طرح‌های توسعه‌ای، آخرین مسائل مربوط به تولید، خوراک و زیرساخت‌های پشتیبان این مجتمع را بررسی کردند.

به گزارش ایلنا، هیأتی از فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با حضور در مجتمع پتروشیمی مارون، از نزدیک در جریان وضعیت تولید، پروژه‌های توسعه‌ای و چالش‌های عملیاتی این شرکت قرار گرفتند.

این بازدید که با حضور تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون و جمعی از مدیران ارشد صنعت پتروشیمی انجام شد، فرصتی برای بررسی میدانی روند فعالیت یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زنجیره الفینی کشور فراهم کرد.

در جریان این بازدید، گزارشی از عملکرد تولیدی ماه‌های اخیر ارائه شد.

«مارون با وجود محدودیت‌های خوراک و فشارهای عملیاتی، توانسته روند افزایشی تولید را حفظ کند و در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای گام‌های مؤثری بردارد.»

بازدید میدانی فراکسیون نظارت بر صنعت نفت و پتروشیمی از مارون؛ بررسی طرح‌های توسعه و چالش‌های تولید

بازدید میدانی فراکسیون نظارت بر صنعت نفت و پتروشیمی از مارون؛ بررسی طرح‌های توسعه و چالش‌های تولید

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری