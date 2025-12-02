خبرگزاری کار ایران
رشد ۶ درصدی تولید در پتروشیمی مارون؛ جهش گلایکول‌ها موتور اصلی افزایش تولید آبان ۱۴۰۴

پتروشیمی مارون در آبان ۱۴۰۴ با ثبت تولید بیش از ۴۱۷ هزار تن، عملکردی رو به رشد را تجربه کرد؛ افزایشی که بیشترین سهم آن از جهش تولید گلایکول‌ها و بهبود ملایم در محصولات الفینی ناشی شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل پتروشیمی مارون، این شرکت در آبان امسال توانست روند صعودی تولیدات خود را ادامه دهد و با عبور از مرز ۴۱۷ هزار و ۶۱۰ تن، عملکردی بهتر از سال گذشته را به ثبت برساند.

این میزان تولید در مقایسه با آبان ۱۴۰۳ که ۳۹۳ هزار و ۵۱۸ تن گزارش شده بود، حاکی از رشد ۶ درصدی و بهبود محسوس در بهره‌برداری واحدهای مختلف این مجتمع است.

در بخش محصولات الفینی، اتیلن با رشد دو درصدی به ۹۹ هزار و ۷۰۸ تن رسید و پروپیلن نیز با افزایش سه درصدی، تولید ۱۷ هزار و ۸۳۱ تنی را ثبت کرد. هرچند رشد این دو محصول محدود بوده، اما نشانه‌ای از ثبات عملیاتی در مهم‌ترین واحدهای زنجیره الفینی محسوب می‌شود.

بخش گلایکول‌ها بیشترین تأثیر را بر افزایش تولید ماهانه گذاشت. تولید منو اتیلن گلایکول با جهش قابل توجه ۲۱ درصدی به ۳۶ هزار و ۹۹۶ تن رسید و دی‌اتیلن گلایکول نیز با افزایش چشمگیر ۴۲ درصدی، رکورد ۳ هزار و ۹۷۰ تن را ثبت کرد؛ رشدی که اهمیت این بخش در سبد محصول مارون را برجسته می‌کند.

در کنار این موارد، تولید C2+ با رشد ۷ درصدی به ۱۷۴ هزار و ۵۰۸ تن رسید و واحدهای جانبی نیز عملکردی مناسب داشتند؛ به‌طوری‌که تولید CO2 افزایش ۲۶ درصدی و هیدروژن رشد ۱۶ درصدی را نشان داد.

این ارقام نشان می‌دهد مارون در آبان ۱۴۰۴ با اتکا به افزایش تولید در چند محصول کلیدی، توانسته روند پایداری و توسعه ظرفیت‌های عملیاتی خود را حفظ کند و ترکیبی متوازن از رشد در زنجیره‌های مختلف ارائه دهد.

