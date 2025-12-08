به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فجر انرژی خلیج فارس، این شرکت با تمرکز بر ارائه پروژه‌ها و دستاوردهای فناورانه، در همایش ملی پتروفن ۱۴۰۴ حضور یافت و علاوه بر مشارکت در پنل‌های تخصصی، نقش خود را به‌عنوان تأمین‌کننده سرویس‌های حیاتی صنعت پتروشیمی و یکی از فعال‌ترین مجموعه‌ها در توسعه فناوری‌های بومی برجسته خواهد کرد.

در این دوره، فجر انرژی مجموعه‌ای از پروژه‌های کلیدی خود را معرفی می‌کند؛ از جمله بومی‌سازی پره‌های کمپرسور توربین V94.2 و طراحی و ساخت روتور کمپرسورها (IAC) که موجب کاهش وابستگی ارزی و انتقال دانش فنی به سازندگان داخلی می‌شوند. پروژه‌های بازیافت آب RO و تولید آب DM و همچنین بهبود تصفیه پساب‌های High TDS نیز به‌عنوان نمونه‌های موفق در مدیریت پایدار منابع آب و ارتقای عملکرد محیط‌زیستی ارائه می‌شوند.

از دیگر پروژه‌های برجسته، طرح توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت فجر انرژی است که با ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است. این طرح با اتکا به توان شرکت‌های ایرانی اجرا شده و نقش مهمی در افزایش ظرفیت انتقال، پایداری شبکه برق و کاهش ریسک خاموشی مجتمع‌های پتروشیمی ایفا می‌کند.

فجر انرژی همچنین با همکاری ۶۳ شرکت دانش‌بنیان و تحقق شدت نوآوری ۸۸/۲ درصد، جایگاه خود را در زنجیره پتروشیمی تثبیت کرده و حضور در پتروفن ۱۴۰۴ را فرصتی برای معرفی این دستاوردها و گسترش همکاری‌های فناورانه می‌داند.