به گزارش ایلنا، پتروشیمی بوعلی سینا، با نماد «بوعلی» در بازار سرمایه، پس از پایان موفقیت‌آمیز تعمیرات اساسی، آبان‌ماه را با عملکردی درخشان آغاز کرد. گزارش اخیر این شرکت نشان می‌دهد که بوعلی در مسیر فتح رکوردهای جدید عملیاتی و مالی قرار گرفته است.

طبق داده‌های منتشرشده، این شرکت در آبان‌ماه به درآمد ۸۲,۴۴۳,۶۵۸ میلیون ریالی (۸.۲ همت) دست یافت؛ رقمی که نسبت به ۳۷,۲۳۰,۶۱۸ میلیون ریال (۳.۷ همت) در مهرماه، حاکی از رشد چشمگیر ۱۲۱ درصدی است. این جهش بی‌سابقه پس از افزایش ظرفیت و بازگشت کامل واحدهای فرایندی به خط تولید پس از اورهال سنگین رقم خورده است.

مقایسه سالانه نیز نشان از روند قدرتمند بوعلی دارد؛ درآمد آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۶۲,۱۴۷,۹۳۹ میلیون ریال)، رشد ۳۲.۶ درصدی را ثبت کرده که نشان‌دهنده تقویت جایگاه این شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی است.

عملکرد تجمیعی نیز همین روند را تأیید می‌کند؛ درآمد بوعلی از ابتدای سال تا پایان آبان به ۵۸۱,۴۴۷,۱۹۸ میلیون ریال (۵۸.۱ همت) رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۴۸۰,۷۷۰,۶۴۴ میلیون ریال – ۴۸ همت) افزایش ۲۰.۹ درصدی را نشان می‌دهد.

در بخش تولید نیز بوعلی نمایشی قابل‌توجه داشته است. حجم تولید این شرکت که در مهرماه ۷۶,۳۱۲ تن بود، در آبان‌ماه با رشدی بیش از دوبرابر به ۱۵۲,۹۰۷ تن رسید. این رشد پرشتاب بیانگر بازگشت کامل واحدهای عملیاتی و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های ارتقایافته است.

با تثبیت شرایط تولید و رشد پایدار فروش، پتروشیمی بوعلی سینا اکنون در موقعیتی راهبردی برای ادامه مسیر صعودی خود قرار گرفته است. استمرار این روند می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو زمینه‌ساز شکستن رکوردهای تازه درآمدی و تقویت جایگاه «بوعلی» در میان نمادهای شاخص صنعت پتروشیمی در بازار سرمایه باشد.

