به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس، نشست هیئت‌رئیسه این شرکت روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، با حضور مدیرعامل برگزار شد و عملکرد آبان‌ماه شرکت در حوزه‌های مختلف مرور گردید.

در این نشست، ضمن ارائه‌ی گزارش حوزه تعمیرات، اعلام شد که طی آبان‌ماه، ۴۹۷۲ دستور کار صادر شده و بیش از ۸۵ درصد آن‌ها به انجام رسیده است. شاخص‌های تعمیرات پیشگیرانه، اضطراری و روندهای عملیاتی نیز به‌صورت تحلیلی بررسی شد.

در بخش ایمنی، اعضای جلسه بر ضرورت کنترل خطاهای انسانی به‌ویژه در حوزه داربست‌بندی تأکید کردند و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و تقویت انضباط عملیاتی تصریح شد.

مدیرعامل شرکت با اشاره به جهت‌گیری‌های راهبردی جدید، چابک‌سازی فرآیندها، تقویت همدلی سازمانی، ارزش‌آفرینی برای سهم «بفجر»، تسریع وصول مطالبات و ارتقای عملکرد واحدهای کلیدی را از اولویت‌های مدیریت برشمرد.

در ادامه، بهبود کیفیت خدمات رفاهی کارکنان، مورد توجه و تأکید مدیریت قرار گرفت.

نشست هیئت‌رئیسه فجر انرژی خلیج فارس که مقرر است طبق روال هر ماه برگزار شود، به‌عنوان یکی از بسترهای مهم تصمیم‌سازی، نقش مؤثری در پایداری تولید و تقویت سرمایه انسانی شرکت ایفا می کند.

