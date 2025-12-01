به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا، هم‌زمان با پنجمین سالروز حضور شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در بازار سرمایه، زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور محمدجواد بدری، مدیرعامل این شرکت، به صدا درآمد. در این مراسم که با حضور مدیران ارشد بورس تهران، فعالان بازار سرمایه و جمعی از سهامداران برگزار شد، تازه‌ترین دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای بوعلی سینا تشریح شد.

شفافیت؛ محور راهبردی بوعلی سینا

محمدجواد بدری، مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا، با قدردانی از همراهی سهامداران طی پنج سال اخیر گفت: «بوعلی سینا از نخستین روز ورود به بورس، شفافیت و پاسخ‌گویی را در کانون راهبردهای خود قرار داده و همواره تلاش کرده است گزارش‌های مالی، تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای را منظم و دقیق در اختیار سهامداران و نهادهای نظارتی قرار دهد.»

ثبت رکوردهای تولیدی و مدیریت چالش‌های خوراک

وی با اشاره به عملکرد تولیدی مجتمع اظهار داشت: «در حالی که ظرفیت اسمی مجتمع ۱.۷۴ میلیون تن در سال است، با اجرای استراتژی تولید بدون توقف و تنوع‌بخشی به تأمین خوراک، موفق شدیم رکوردی بالاتر از ظرفیت طراحی‌شده ثبت کنیم.»

طبق اعلام مدیرعامل، تأمین ۴۰ درصد خوراک از میدان گازی پازنان و بخش قابل توجهی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش بهره‌وری داشته است.

عملکرد درخشان مالی و جایگاه صنعتی

بدری با اشاره به جایگاه بوعلی سینا در صنعت پتروشیمی گفت: «این شرکت در سال ۱۴۰۳ به درآمد ۷۱ هزار میلیارد تومان دست یافته و تنها در شش‌ماهه نخست سال جاری فروش بیش از ۴۶ همت را ثبت کرده است.»

او افزود: «بوعلی سینا اکنون با بیش از ۶۸ همت ارزش بازار، در میان ۳۵ شرکت صنعت محصولات شیمیایی، رتبه هشتم را در اختیار دارد.»

بدری همچنین تأکید کرد که با وجود افت قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و افزایش هزینه‌های لجستیک، بوعلی سینا با اتکا به بهبود بهره‌وری و کاهش توقف‌های تولید، مسیر رشد پایدار خود را ادامه می‌دهد.

کاهش ۶۵ درصدی هزینه‌های حمل رافینیت

مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا از اقدامات مهم شرکت در مدیریت هزینه‌های لجستیکی خبر داد و گفت: «با تقویت فروش داخلی، هزینه حمل رافینیت تا ۶۵ درصد کاهش یافته است.»

به گفته وی، کاهش دموراژ کشتی‌ها و آغاز مطالعات برای ساخت مخازن جدید ذخیره‌سازی، از جمله طرح‌های عملی در راستای توسعه زیرساخت‌های لجستیکی شرکت است.

بازار سرمایه؛ شریک راهبردی بوعلی سینا

بدری در ادامه با تأکید بر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی طرح‌ها گفت: «پتروشیمی بوعلی سینا بازار سرمایه را شریک استراتژیک خود می‌داند و در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای آینده، همچنان بر تعامل اثربخش با سهامداران و نهادهای مالی تأکید دارد.»

در پایان این مراسم، تندیس یادبود پنجمین سالروز حضور بوعلی سینا در بورس، از سوی مدیران بورس تهران به مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

