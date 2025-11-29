به گزارش ایلنا، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد «بفجر» در بازار سرمایه، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ کارنامه‌ای درخشان ارائه داد و توانست به‌رغم ثبات نرخ یوتیلیتی‌ها، رشد قابل‌توجهی در درآمد خود ثبت کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری، بهبود کارایی عملیاتی و مدیریت هوشمندانه ظرفیت تولید است.

طبق گزارش عملکرد ماهانه، درآمد این شرکت در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۲۸,۹۸۳,۱۱۲ میلیون ریال (معادل حدود ۲.۹ همت) رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸,۱۱۵,۵۲۵ میلیون ریال (حدود ۱.۸ همت) بود. این جهش ۵۹.۹ درصدی نشان می‌دهد که فجر انرژی خلیج فارس با اتکا به پایداری تولید و افزایش تقاضا برای خدمات یوتیلیتی، توانسته شرایط بازار را به‌خوبی مدیریت کند.

عملکرد تجمیعی شرکت نیز مسیر رو‌به‌رشد خود را ادامه داده است. درآمد ۸ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۸۶,۸۰۵,۵۲۳ میلیون ریال (۱۸.۶ همت) رسیده که در مقایسه با ۱۵۹,۷۷۰,۷۱۰ میلیون ریال (۱۵.۹ همت) در دوره مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۱۶.۹ درصدی است. این رشد پایدار، آن هم در شرایط ثبات نرخ‌های فروش، گواهی بر کنترل هزینه‌ها و افزایش کارایی واحدهای عملیاتی شرکت است.

فجر انرژی خلیج فارس به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی برق، بخار، اکسیژن و سایر سرویس‌های یوتیلیتی برای پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، نقشی کلیدی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند. عملکرد باثبات و رو‌به‌بهبود این شرکت، امید تازه‌ای در میان سهامداران ایجاد کرده و جایگاه استراتژیک «بفجر» را بیش از پیش تقویت کرده است.

