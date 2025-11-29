خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد خیره‌کننده درآمد «بفجر» در آبان ۱۴۰۴؛ بازتابی از بهره‌وری و پایداری عملیاتی

رشد خیره‌کننده درآمد «بفجر» در آبان ۱۴۰۴؛ بازتابی از بهره‌وری و پایداری عملیاتی
کد خبر : 1720625
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در آبان‌ماه ۱۴۰۴ عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد و با جهش نزدیک به ۶۰ درصدی درآمد ماهانه، بار دیگر جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده استراتژیک یوتیلیتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با نماد «بفجر» در بازار سرمایه، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ کارنامه‌ای درخشان ارائه داد و توانست به‌رغم ثبات نرخ یوتیلیتی‌ها، رشد قابل‌توجهی در درآمد خود ثبت کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری، بهبود کارایی عملیاتی و مدیریت هوشمندانه ظرفیت تولید است.

طبق گزارش عملکرد ماهانه، درآمد این شرکت در آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۲۸,۹۸۳,۱۱۲ میلیون ریال (معادل حدود ۲.۹ همت) رسید؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۸,۱۱۵,۵۲۵ میلیون ریال (حدود ۱.۸ همت) بود. این جهش ۵۹.۹ درصدی نشان می‌دهد که فجر انرژی خلیج فارس با اتکا به پایداری تولید و افزایش تقاضا برای خدمات یوتیلیتی، توانسته شرایط بازار را به‌خوبی مدیریت کند.

عملکرد تجمیعی شرکت نیز مسیر رو‌به‌رشد خود را ادامه داده است. درآمد ۸ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱۸۶,۸۰۵,۵۲۳ میلیون ریال (۱۸.۶ همت) رسیده که در مقایسه با ۱۵۹,۷۷۰,۷۱۰ میلیون ریال (۱۵.۹ همت) در دوره مشابه سال قبل، بیانگر رشد ۱۶.۹ درصدی است. این رشد پایدار، آن هم در شرایط ثبات نرخ‌های فروش، گواهی بر کنترل هزینه‌ها و افزایش کارایی واحدهای عملیاتی شرکت است.

فجر انرژی خلیج فارس به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی برق، بخار، اکسیژن و سایر سرویس‌های یوتیلیتی برای پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر، نقشی کلیدی در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ایفا می‌کند. عملکرد باثبات و رو‌به‌بهبود این شرکت، امید تازه‌ای در میان سهامداران ایجاد کرده و جایگاه استراتژیک «بفجر» را بیش از پیش تقویت کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود