بوعلی سینا اولین‌بار در صنعت پتروشیمی کشور، پروژه جامع ارزیابی چرخه حیات و ردپای کربن را تکمیل کرد

پتروشیمی بوعلی سینا با اجرای نخستین پروژه کامل ارزیابی چرخه حیات محصولات و محاسبه ردپای کربن و آب در صنعت پتروشیمی ایران، گامی عملی و پیشرو در مسیر توسعه پایدار و شفافیت زیست‌محیطی برداشت.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، این شرکت برای نخستین‌بار در کشور، موفق شد پروژه جامع ارزیابی چرخه حیات محصولات و محاسبه ردپای کربن و آب را براساس استانداردهای بین‌المللی و با همکاری دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی به سرانجام برساند؛ اقدامی که این شرکت را در جایگاه یکی از پیشگامان توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران قرار می‌دهد.

این پروژه که به‌عنوان نخستین نمونه رسمی و کامل در صنعت پتروشیمی کشور شناخته می‌شود، با هدف ارتقای شفافیت زیست‌محیطی و هم‌سویی با سیاست‌های کلان گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در حوزه توسعه پایدار اجرا شد و نقطه عطفی در مدیریت محیط‌زیست صنعتی به شمار می‌آید.

طرح مذکور با مشارکت علمی دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، بر پایه داده‌های واقعی تولید، مصرف انرژی، الگوهای بهره‌برداری از خوراک و عملکرد واحدهای عملیاتی مجتمع انجام شده است. در این ارزیابی، چرخه حیات محصولات پتروشیمی بوعلی سینا از مرحله تامین مواد اولیه تا پایان مصرف بررسی شد تا تصویری دقیق و قابل اتکا از اثرات زیست‌محیطی فرآیندهای تولید ارائه شود.

نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه امکان شناسایی نقاط بحرانی انتشار آلاینده‌ها، تدوین راهکارهای کاهش گازهای گلخانه‌ای و طراحی برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف منابع را فراهم کرده است؛ دستاوردی که می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های انرژی و نزدیک‌شدن به استانداردهای جهانی ایفا کند.

این ارزیابی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ISO 14040 و ISO 14044 انجام شده و محاسبه ردپای کربن و آب نیز با هدف تحلیل جامع الگوی مصرف منابع و سهم واحدها در انتشار آلاینده‌ها صورت گرفته است. در ادامه این فرایند، سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا شامل گازهای گلخانه‌ای، ترکیبات آلی فرار و آلاینده‌های معیاری تهیه شد تا تصویر شفافی از وضعیت زیست‌محیطی مجتمع در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان قرار گیرد.

به گفته تیم علمی پروژه، همکاری مستمر و دقیق واحدهای تولید، خدمات فنی، انرژی و HSE در گردآوری داده‌ها، نقشی اساسی در پیشبرد موفق این طرح داشته و اکنون مسیر اجرای پروژه‌های تکمیلی در حوزه کاهش آلایندگی و مدیریت پایدار منابع هموار شده است.

این دستاورد مهم، پتروشیمی بوعلی سینا را در جایگاه یکی از شرکت‌های پیشرو کشور در دستیابی به استانداردهای روز جهان در حوزه محیط‌زیست و توسعه پایدار تثبیت می‌کند.

