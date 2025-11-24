مارون دوباره درخشان؛ رکورد تازه تولید با عبور از ظرفیت اسمی در آبان ۱۴۰۴
پتروشیمی مارون پس از رکوردشکنی در مهر، آبان را نیز با عبوری دوباره از سقف ظرفیت اسمی پشت سر گذاشت و با تولید بیش از ۴۲۰ هزار تن، روند روبهرشد پایداری را ثبت کرد.
به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت پتروشیمی مارون، این شرکت در آبان ۱۴۰۴ با اتکا بر راهبری یکپارچه، مدیریت هوشمند تولید و هماهنگی کمنظیر میان واحدهای مختلف، توانست بار دیگر از ظرفیت اسمی خود عبور کرده و به نرخ ۱۰۲/۳۸ درصد برسد؛ رقمی که معادل تولیدی بیش از ۴۲۰ هزار تن در این ماه است.
تداوم این رکوردشکنیها را نمیتوان رویدادی مقطعی دانست؛ بلکه حاصل یک منظومه مهندسی عملیاتی منسجم است. همافزایی میان بخشهای بهرهبرداری، فنی و پشتیبانی و اجرای دقیق استراتژیهای تولید، ضمن مدیریت ریسکهای عملیاتی، پایداری تجهیزات و ریتم تولید را در سطحی ممتاز حفظ کرده است.
پتروشیمی مارون با چنین نظم، هوشمندی و تابآوریای، مسیر رشد بهرهوری را ماهبهماه روشنتر میکند و نشان میدهد که دستیابی به رکوردهای تازه، رویکردی پایدار و هدفمند در این مجتمع است.