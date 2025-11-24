خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مارون دوباره درخشان؛ رکورد تازه تولید با عبور از ظرفیت اسمی در آبان ۱۴۰۴

مارون دوباره درخشان؛ رکورد تازه تولید با عبور از ظرفیت اسمی در آبان ۱۴۰۴
کد خبر : 1718463
لینک کوتاه کپی شد.

پتروشیمی مارون پس از رکوردشکنی در مهر، آبان را نیز با عبوری دوباره از سقف ظرفیت اسمی پشت سر گذاشت و با تولید بیش از ۴۲۰ هزار تن، روند رو‌به‌رشد پایداری را ثبت کرد.

به گزارش ایلنا و بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت پتروشیمی مارون، این شرکت در آبان ۱۴۰۴ با اتکا بر راهبری یکپارچه، مدیریت هوشمند تولید و هماهنگی کم‌نظیر میان واحدهای مختلف، توانست بار دیگر از ظرفیت اسمی خود عبور کرده و به نرخ ۱۰۲/۳۸ درصد برسد؛ رقمی که معادل تولیدی بیش از ۴۲۰ هزار تن در این ماه است.

تداوم این رکوردشکنی‌ها را نمی‌توان رویدادی مقطعی دانست؛ بلکه حاصل یک منظومه مهندسی عملیاتی منسجم است. هم‌افزایی میان بخش‌های بهره‌برداری، فنی و پشتیبانی و اجرای دقیق استراتژی‌های تولید، ضمن مدیریت ریسک‌های عملیاتی، پایداری تجهیزات و ریتم تولید را در سطحی ممتاز حفظ کرده است.

پتروشیمی مارون با چنین نظم، هوشمندی و تاب‌آوری‌ای، مسیر رشد بهره‌وری را ماه‌به‌ماه روشن‌تر می‌کند و نشان می‌دهد که دستیابی به رکوردهای تازه، رویکردی پایدار و هدفمند در این مجتمع است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات