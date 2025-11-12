تأکید بر عدم سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول
سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: سوزاندن بقایای گیاهی پس از برداشت محصول موجب آسیب به خاک و محیط زیست میشود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، رقیه سلطانی در بازدید از مزارع شهرستان کارون افزود: سوزاندن بقایا شاید در نگاه اول سادهترین راه باشد، اما در واقع به خاک و محیطزیست آسیب میزند و لازم است کشاورزان با استفاده از روشهای جایگزین، مانند برگرداندن بقایا به زمین یا استفاده از آن برای تغذیه خاک، از ظرفیتهای طبیعی برای افزایش بهرهوری استفاده کنند.
وی با بیان اینکه آموزش و آگاهی بخشی مؤثرترین راه برای تغییر رفتارهای نادرست در مزارع است، افزود: رویکرد جهاد کشاورزی در این زمینه ترویجی و ارشادی است و هدف ما این است که با تعامل و گفتوگوی مستقیم با کشاورزان، زمینه مدیریت اصولی بقایای گیاهی در استان فراهم شود.