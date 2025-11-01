به مناسبت هفته تربیت بدنی و سلامت؛
پیادهروی خانوادگی کارکنان پتروشیمی بوعلی سینا برگزار شد
همایش پیادهروی خانوادگی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با هدف ترویج نشاط، همدلی و ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان برگزار شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، این رویداد ورزشی با حضور گسترده کارکنان و خانوادههای آنان در فضایی صمیمی، پرنشاط و خانوادگی برگزار شد و شرکتکنندگان ضمن بهرهمندی از هوای پاک و انجام فعالیت بدنی، لحظاتی مفرح و سرشار از انرژی را سپری کردند.
در پایان برنامه نیز از تعدادی از شرکتکنندگان با اهدای جوایز ورزشی تقدیر شد.
این برنامه در راستای سیاستهای کلان شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در حوزه مسئولیت اجتماعی و توسعه فرهنگ سلامتمحور برگزار شد و مورد استقبال چشمگیر کارکنان قرار گرفت.